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Lezen gelinkt aan 35 procent lager risico op dementie: onderzoekers zien nog meer voordelen

Lezen wordt in een langdurig onderzoek onder 75-plussers gelinkt aan een 35 procent lager risico op dementie. Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge zetten de mogelijke gezondheidsvoordelen op een rij. Maar hoe sterk is het bewijs?

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Op de bank kruipen met een goed boek, een tijdschrift openslaan of je verliezen in een spannende roman: het voelt misschien niet als de meest productieve tijdsbesteding, maar voor je gezondheid kan lezen behoorlijk wat voordelen hebben.

Waarom wordt lezen gelinkt aan 35 procent minder dementierisico?

Een mogelijke verklaring voor de gezondheidsvoordelen van lezen is de zogenoemde cognitieve reserve. Je kunt dat zien als een soort mentale buffer die je hersenen helpt om goed te blijven functioneren, ook wanneer ze door veroudering of beschadiging achteruitgaan. Activiteiten waarbij je je hersenen actief gebruikt, zouden kunnen bijdragen aan de opbouw van die reserve. Lezen is daar mogelijk een goed voorbeeld van.

Uit een langdurig onderzoek onder 75-plussers bleek dat lezen samenhing met een 35 procent lager risico op dementie. Een ander onderzoek onder ouderen zonder geheugenklachten liet zien dat mensen die regelmatig lazen op alle afgenomen cognitieve tests beter scoorden dan mensen die niet lazen. Dat gold zelfs wanneer zij minder jaren onderwijs hadden gevolgd.

74 procent ervaart mentale voordelen van lezen, blijkt uit enquête

Niet alleen je hersenen lijken baat te hebben bij een regelmatig leesmoment. Ook voor je mentale welzijn kan het openslaan van een boek gunstig zijn. Uit een enquête van de Britse leesorganisatie The Reader bleek dat 74 procent van de ondervraagden vond dat lezen een positief effect had op hun mentale gezondheid.

Een aanzienlijk deel voelde zich daardoor ook meer verbonden met anderen. Andere enquêtes onder volwassenen brachten lezen voor het plezier in verband met minder stress, een beter begrip van andermans gevoelens en het vermogen om rustiger te blijven tijdens meningsverschillen.

Kan dagelijks lezen eenzaamheid bij ouderen verminderen?

Hoewel lezen doorgaans een activiteit is die je in je eentje doet, hoeft het niet te betekenen dat je je daardoor eenzamer voelt. Sterker nog, onderzoek wijst op een mogelijk tegenovergesteld effect.

Ouderen met een beperkt sociaal netwerk die dagelijks lazen, gaven in een onderzoek aan zich minder eenzaam te voelen. Het verband was zelfs sterker dan dat tussen maandelijkse sociale uitstapjes en minder eenzaamheid.

Ook samen lezen kan voordelen hebben. Uit een overzicht van onderzoeken onder ouderen bleek dat deelname aan gezamenlijke leesactiviteiten en boekenclubs samenhing met minder depressieve klachten en sociaal isolement.

Tellen tijdschriften en stripboeken ook mee? Dit zegt het onderzoek

Je hoeft overigens niet meteen een ingewikkelde literaire klassieker uit de kast te trekken. Ook romans, non-fictie, tijdschriften, stripboeken en digitale teksten vallen onder de definitie van recreatief lezen. Het belangrijkste is dat je uit eigen beweging leest en er plezier aan beleeft.

Wel is er een belangrijke kanttekening bij de bevindingen. Een groot deel van de onderzoeken is gebaseerd op observaties en vragenlijsten waarin deelnemers zelf verslag doen van hun ervaringen. Daardoor is niet met zekerheid vast te stellen of lezen daadwerkelijk zorgt voor een lager risico op dementie of een betere mentale gezondheid.

De resultaten wijzen wel op een positief verband. Een middagje op de bank met een goed boek is dus misschien zo’n gekke tijdsbesteding nog niet.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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