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Amerikaanse onderzoekers zien opvallend verband: drukke studenten hebben minder depressieve klachten

Voel je je schuldig omdat je agenda alweer volgepland is? Nieuw Amerikaans onderzoek onder 646 studenten laat zien dat druk zijn niet automatisch slecht is voor je mentale gezondheid. Vooral het gevoel voortdurend opgejaagd te worden lijkt belangrijk.

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Onderzoekers van de University of Colorado Boulder onderzochten het verband tussen tijdgebrek, stress en mentale gezondheid bij 646 studenten. Daarbij werd gekeken naar hun dagelijkse bezigheden, zoals colleges, huiswerk, bijbanen, reistijd en andere activiteiten. Ook werd gevraagd naar gevoelens van stress, angst en somberheid.

De resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of American College Health, laten een opvallend verband zien. Studenten met een voller programma hadden gemiddeld minder depressieve klachten en behaalden bovendien betere studieresultaten.

Waarom studenten met tijdsdruk vaker angst en somberheid ervaren

Volgens hoofdonderzoeker Caitlin McKimmy is er een belangrijk verschil tussen weinig tijd hebben én het gevoel voortdurend opgejaagd te worden. Mensen kunnen een drukke agenda hebben zonder daar veel stress van te ervaren. Andersom kunnen mensen met relatief weinig verplichtingen zich toch voortdurend onder tijdsdruk voelen. Juist dat laatste blijkt een belangrijke rol te spelen. Studenten die zich regelmatig gehaast voelden, rapporteerden vaker angstgevoelens en depressieve klachten. Ook hun studieresultaten waren gemiddeld minder goed.

De onderzoekers benadrukken daarom dat een volle agenda niet automatisch tot stress hoeft te leiden. Het gevoel geen controle te hebben over je tijd lijkt belangrijker dan het daadwerkelijke aantal verplichtingen.

Waarom een volle agenda volgens onderzoekers ook voordelen kan hebben

Veel mensen denken dat hun stress vanzelf zal afnemen als ze minder afspraken maken of verplichtingen schrappen. Maar dat ligt volgens McKimmy net iets anders. Het onderzoek laat zien dat actief blijven en betrokken zijn bij verschillende activiteiten kan samengaan met een betere mentale gezondheid. Ook sociale contacten, werk en studie kunnen bijdragen aan een gevoel van voldoening.

Toch betekent dit niet dat iedereen zijn agenda zo vol mogelijk moet plannen. De onderzoekers wijzen erop dat het verband ook andersom kan werken. Mensen die zich mentaal goed voelen, zijn mogelijk beter in staat om meer activiteiten te ondernemen. Mensen met psychische klachten kunnen juist eerder moeite hebben met een druk programma.

Mindfulness kan studenten helpen om minder stress door tijdsdruk te ervaren

Een andere belangrijke uitkomst is de rol van mindfulness. Studenten die beter in staat waren om hun aandacht op het huidige moment te richten, leken minder last te hebben van de negatieve gevolgen van tijdsdruk. Volgens de onderzoekers kan het helpen om bewust stil te staan bij wat je doet, in plaats van voortdurend bezig te zijn met de volgende afspraak of verplichting. Ook adviseren zij om tijd te besteden aan activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses en waarden. Wanneer de spanning oploopt, kan het nuttig zijn om even aandacht te besteden aan de ademhaling en het lichaam.

De belangrijkste conclusie is dat een druk leven niet per definitie een ongelukkig leven betekent. Niet alleen de hoeveelheid vrije tijd telt, maar vooral de manier waarop mensen hun beschikbare tijd beleven.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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