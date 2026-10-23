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Van zomer- naar wintertijd: hoogleraar weet welke mensen er het meeste last van hebben

We gaan dit weekend weer van zomertijd naar wintertijd. De een merkt het niet eens, maar een ander heeft er last van. Hoe zit dat eigenlijk? Hoogleraar neurofysiologie Joke Meijer weet wie er bevattelijk voor zijn.

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Meijer is werkzaam aan de universiteit in Leiden en vertelt over wintertijd aan De Telegraaf. De wintertijd, als we in de nacht van zaterdag op zondag van 03.00 uur naar 02.00 uur gaan, kan tot stress en tot meer ongelukken leiden.

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Minder last bij overgang van zomer- naar wintertijd

Maakt dat ene uurtje nou uit? „Sommige mensen hebben er veel last van”, zegt Joke Meijer. „Bij de overgang van de zomertijd naar de wintertijd valt het eigenlijk wel mee, want dan kun je een uur langer uitslapen. Bij de overgang naar de zomertijd hebben mensen er veel meer last van. Dan heb je ook echt het punt dat er meer ongelukken gebeuren in de vroege ochtend. Dat is allemaal heel goed aangetoond.” Meijer geeft aan dat mensen dan moe of vermoeider in de auto stappen, als zij een uur eerder naar hun werk moeten rijden.

In de video hieronder hoor je Metro’s Dylan over wintertijd. Hij vertelt onder meer over Canada en de Verenigde Staten.

Vroege vogels moeten een uur wachten om op te staan

Wat hoogleraar Meijer betreft, hebben vooral ochtendmensen en oudere mensen last van ‘het uurtje’, ook bij wintertijd. „Die hebben altijd heel weinig problemen om ’s ochtends op te staan. Ze moeten dan opeens een uur later opstaan en dat gaat tegen hun neiging in. Dat zijn van die mensen die ’s ochtends om 06.00 uur al wakker zijn en dan niet kunnen wachten om uit bed te stappen. Die moeten nu een extra uur wachten. Het zijn niet de scholieren, de pubers, de studenten. Die hele leeftijdsgroep heeft er juist geen last van. Die juicht, zeg maar, als de overgang van de zomer- naar de wintertijd aan de orde is. Ze kunnen een uur langer uitslapen in de ochtend. Dat geldt ook voor avondmensen. Zij hebben een wat trager werkende klok. Bij de overgang naar de wintertijd is het voor hen eventjes makkelijk.”

In de video boven dit artikel vertelt Joke Meijer ook wat een uur vooruit of terug met ons lichaam doet en wat mensen die er last van hebben het beste kunnen doen. Als het aan de deskundige ligt, wordt zomertijd trouwens afgeschaft en houden we in Nederland standaard de wintertijd aan.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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