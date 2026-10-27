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Praat jij weleens tegen jezelf? Volgens onderzoek ben je niet gek en kan het juist helpen

„Kom op, je kunt dit.” „Rustig blijven.” „Je hebt je hierop voorbereid.” Misschien doe je het zonder erbij stil te staan: jezelf toespreken. In je hoofd, onder de douche of soms gewoon hardop. Een beetje gek? Niet per se, blijkt uit onderzoek. Vooral de manier waarop je tegen jezelf praat, kan interessant zijn.

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Onderzoekers van de University of Michigan volgden een groep mensen twee weken lang en vroegen hen meerdere keren per dag naar hun gedachten en gevoelens. In totaal leverde dat bijna 13.000 metingen op. Ze wilden onder meer weten wanneer mensen tegen zichzelf praten en welke invloed dat heeft op hun gevoelens.

Waarom het kan helpen om jezelf bij je naam te noemen

In de studie maakte het onderzoeksteam onderscheid tussen verschillende vormen van self-talk. Soms praat je vanuit jezelf: „Ik kan dit, ik moet dit gewoon doen.” Maar je kunt ook wat afstand nemen en jezelf aanspreken met ‘je’ of met je eigen naam.

Dus niet: „Ik moet rustig blijven”, maar bijvoorbeeld: „Roos, rustig” of „James, rustig”. Je hebt je voorbereid.” Die tweede manier bleek vooral interessant wanneer mensen zich voorbereidden op iets wat ze moesten zeggen of doen. Deelnemers voelden zich daarna beter wanneer ze zichzelf met wat meer afstand toespraken.

Dat betekent niet dat je voortaan bij iedere stressvolle situatie je eigen naam moet gebruiken. Het onderzoek laat vooral zien dat de manier waarop we met onszelf praten kan per situatie verschillen.

Het kan helpen om even afstand te nemen

Waarom zou dat werken? Volgens de onderzoekers kan jezelf op deze manier aanspreken ervoor zorgen dat je iets meer afstand neemt van je eigen gedachten en emoties.

Vergelijk het met het advies dat je een vriend zou geven. Als een goede vriend zenuwachtig is voor een sollicitatie, zeg je waarschijnlijk niet: „Je gaat dit verpesten.” Je zegt eerder: „Je hebt je goed voorbereid. Adem even rustig en ga ervoor.” Door op dezelfde manier tegen jezelf te praten, kijk je als het ware even van buitenaf naar de situatie.

Dus nee, je bent niet gek

Dat je tegen jezelf praat, betekent dus niet meteen dat er iets vreemds met je aan de hand is. In het onderzoek gebruikte een groot deel van de deelnemers regelmatig een vorm van self-talk.

Wel is het goed om de resultaten niet groter te maken dan ze zijn. De onderzoekers vonden het duidelijkste verband bij situaties waarin mensen zich voorbereidden op iets wat ze moesten zeggen of doen. Bij andere vormen van self-talk, zoals jezelf bekritiseren of jezelf proberen op te vrolijken, werd hetzelfde effect niet gevonden.

Maar voor die belangrijke presentatie, dat spannende sollicitatiegesprek of die lastige afspraak kan een klein gesprek met jezelf dus helpen. Misschien hoef je jezelf er de volgende keer dat je zenuwachtig bent dus niet van te overtuigen dat alles perfect gaat. Een beetje afstand kan al helpen: „Oké, rustig. Je weet wat je doet.”

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