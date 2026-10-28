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Onderzoek onder 750 mensen laat zien hoe slecht gedrag zich verspreidt: soms gaan we zelfs verder

Iemand dringt voor in de supermarkt en ineens lijkt dat voor anderen ook acceptabel. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ontdekten bij 750 deelnemers dat regelovertredingen aanstekelijk kunnen werken. Soms gaan mensen zelfs een stap verder.

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Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam bekeken hoe mensen reageren wanneer anderen regels overtreden. De onderzoekers gebruikten daarnaast computersimulaties om te bekijken hoe dit soort gedrag zich binnen groepen kan verspreiden.

750 deelnemers: zo beïnvloedt een regelovertreder ons eigen gedrag

Uit het experiment bleek dat het gedrag van anderen invloed kan hebben op de keuzes die mensen zelf maken. Zagen deelnemers iemand anders een belangrijke regel overtreden, dan waren ze daarna zelf ook eerder geneigd om regels te overtreden. Dat effect was sterker wanneer de persoon die de regel overtrad, sociaal dicht bij hen stond.

Ook kleinere overtredingen bleken invloed te kunnen hebben. Wie zag dat iemand anders een regel aan zijn laars lapte, bleek geneigd dat gedrag over te nemen. In 4,4 procent van de gevallen begingen deelnemers zelfs een ernstigere overtreding dan degene die ze hadden waargenomen.

Dat betekent niet dat iedereen zich automatisch misdraagt zodra een ander dat doet. Wel laat het experiment zien dat de mensen om ons heen invloed kunnen hebben op hoe we ons gedragen.

In 4,4 procent van de gevallen gingen deelnemers een stap verder

De onderzoekers bekeken met computersimulaties ook wat er kan gebeuren als dit gedrag zich binnen een groep verspreidt. Daaruit bleek dat zelfs een kleine groep mensen die steeds verder gaat in het overtreden van regels kan bijdragen aan een situatie waarin meer mensen zich niet meer aan de regels houden.

Denk bijvoorbeeld aan een groep waarin steeds meer mensen voordringen, omdat anderen dat ook doen. Of aan een omgeving waar niemand meer iets zegt over afval op straat, waardoor het steeds normaler lijkt om je rommel achter te laten. Deze voorbeelden zijn illustraties van hoe zo’n proces zou kunnen werken; ze zijn niet rechtstreeks getest in het experiment. De onderzoekers waarschuwen daarmee voor een mogelijk sneeuwbaleffect: gedrag dat eerst uitzonderlijk lijkt, kan geleidelijk gewoner worden als anderen het overnemen en soms zelfs verder gaan.

Waarom slecht gedrag van bekenden extra invloed kan hebben

Het onderzoek bewijst niet dat slecht gedrag in iedere dagelijkse situatie besmettelijk is. Het laat wel zien hoe sterk de invloed van anderen kan zijn. Dus de volgende keer dat iemand voordringt, afval op straat gooit of een regel aan zijn laars lapt, is het misschien goed om twee keer na te denken voordat je denkt: ach, als iedereen het doet…

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