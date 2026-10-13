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86 procent vindt een praatje met een vreemde prettig, maar waarom beginnen we er zo weinig aan? VU legt het uit

Een praatje maken met een vreemde hangt samen met meer geluk en minder eenzaamheid, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam onder 447 Nederlanders. Toch verwachten veel mensen dat zo’n gesprek ongemakkelijk wordt.

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Een glimlach, een compliment of een simpele vraag over het weer. Meer is er vaak niet nodig om een praatje met een onbekende te beginnen. Toch houden we het in het dagelijks leven regelmatig bij een korte blik of een vluchtige groet. Zonde, want juist die kleine contactmomenten hangen samen met ons welzijn.

VU-onderzoek onder 447 Nederlanders: praatjes hangen samen met meer geluk

Voor het onderzoek van de VU en Stichting Praatje hielden 447 Nederlanders van 18 jaar en ouder twee weken lang dagelijks bij hoe vaak ze een praatje maakten en hoe ze zich voelden. Wat bleek? Op dagen waarop deelnemers één of meer gesprekken met onbekenden voerden, voelden ze zich gelukkiger en minder eenzaam dan op dagen waarop ze dat niet deden. Ook rapporteerden ze meer vertrouwen in anderen en een sterker gevoel van verbondenheid.

Dat betekent niet automatisch dat een praatje mensen gelukkiger maakt. Het onderzoek laat vooral zien dat er een verband is tussen sociaal contact en welzijn. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe dat verband precies werkt.

Toch zijn de bevindingen herkenbaar. Een kort gesprek met iemand die je niet kent, kan je dag net wat leuker maken. Misschien hoor je een interessant verhaal, moet je samen ergens om lachen of voel je je na een paar minuten net iets meer verbonden met de mensen om je heen.

VU-hoogleraar Paul van Lange: we verwachten dat praten met vreemden ongemakkelijk wordt

We zijn dus niet per se tegen een praatje, maar waarom beginnen we er dan niet vaker aan? Volgens hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange van de VU verwachten mensen regelmatig dat een gesprek met een onbekende ongemakkelijk zal zijn.

Mensen zien volgens de hoogleraar soms op tegen het beginnen van een gesprek, terwijl het contact uiteindelijk juist een positief gevoel kan opleveren. Die verwachting kan ervoor zorgen dat we het gesprek liever helemaal niet aangaan. We weten immers niet of de ander zit te wachten op een praatje en zijn misschien bang dat het stilvalt. Daardoor laten we een kans op contact soms aan ons voorbijgaan.

Toch hoeft zo’n gesprek helemaal niet lang te duren. Een korte vraag of een compliment kan al genoeg zijn om het ijs te breken. En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het kan worden.

86 procent vindt een praatje prettig: Week van het Praatje moet drempel verlagen

Dat veel mensen best openstaan voor contact, blijkt ook uit het onderzoek. Maar liefst 86 procent van de Nederlanders vindt een praatje prettig, zowel voor zichzelf als voor de ander. Het probleem lijkt dus niet zozeer te zijn dat we geen contact willen, maar dat we soms over de drempel moeten stappen om het gesprek te beginnen.

Om dat makkelijker te maken, vindt van 12 tot en met 16 oktober de eerste landelijke Week van het Praatje plaats. Tijdens deze week worden mensen aangemoedigd om vaker spontaan contact te maken. Er zijn onder meer speciale praatplekken op openbare locaties en via Stichting Praatje is een gratis minicursus beschikbaar.

Een praatje is natuurlijk geen oplossing voor eenzaamheid. Wel kan het een laagdrempelige manier zijn om meer contactmomenten in je dag te brengen. Dus sta je de volgende keer naast iemand bij de koffieautomaat, wacht je op de trein of loop je langs een buur die je alleen van gezicht kent? Misschien is een simpele ‘goedemorgen’ al genoeg om het gesprek op gang te brengen. Je weet tenslotte nooit hoe leuk een praatje kan uitpakken.

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