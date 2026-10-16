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Marieke (44) leefde 24 uur per dag met angst: ‘Het voelde alsof er vijf leeuwen voor me stonden’

Marieke de Goeij (44) voelde zich dag en nacht bedreigd, terwijl er geen direct gevaar was. Haar angststoornis beheerste haar leven. Zelfs yoga en lezen werden onmogelijk. Nu vertelt ze hoe ze langzaam leerde omgaan met haar angst.

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Marieke de Goeij studeerde psychologie en werkt nu als schrijfster en illustrator. In Het belachelijk fijne boek voor bange dagen beschrijft zij vanuit haar eigen ervaring hoe angst je dagelijks leven kan beheersen. Ook Bo Klappe (27) kreeg een angststoornis. Van de een op de andere dag durfde zij de deur niet meer uit en sloot ze zich op in haar studentenkamer. Exposuretherapie hielp haar van haar klachten af.

Angststoornis na depressie

In 2024 ging het niet goed met Marieke de Goeij. Ze was eerder behandeld voor een depressie, maar merkte dat angstige gevoelens steeds vaker de kop opstaken en haar dagelijks leven steeds meer gingen bepalen. Een aantal jaar daarvoor schreef ze Het Grote Depri Doe Boek, een boek vol vrolijke illustraties en praktische oefeningen om uit je depressie te komen.

Voor de buitenwereld zag Mariekes leven er succesvol uit: ze heeft in Australië gewoond, werkte als marketingmanager en rondde een master Psychologie af. „Ik had nooit gedacht dat ik in een depressie terecht zou komen”, vertelt ze. Toch kreeg ook zij te maken met depressie en angst.

Marieke voelde 24 uur per dag angst, zonder direct gevaar

Het begon met niet meer kunnen slapen, vertelt ze. „Dat was vooral tijdens mijn depressie. Ook bij mijn angststoornis ging het van kwaad tot erger. Ondanks dat ik in behandeling was bij een psychiater en een psycholoog, kreeg ik er maar geen grip op.”

Haar lichaam en brein stonden voortdurend op scherp. „Het was alsof er 24 uur per dag, zeven dagen per week vijf leeuwen voor mij stonden. Zo bang was ik de hele tijd. Ik voelde paniek en dacht dat het nooit meer over zou gaan. Dan kom je in een soort loop terecht.”

Haar angst was niet gericht op één concreet gevaar. Ze was vooral bang dat ze gek zou worden en nooit meer beter zou worden. Uiteindelijk werd ze zelfs bang voor haar eigen gedachten. Haar man probeerde haar gerust te stellen door te zeggen dat het wel goed zou komen, maar zijn woorden drongen nauwelijks tot haar door. „Het was alsof ik constant in een bad trip zat. De gedachten die tegen mij waren, geloofde ik zo sterk dat ze echt waar leken.”

Waarom Marieke na een paniekaanval yoga ging vermijden

Door haar angst ging Marieke steeds meer situaties uit de weg. „Het begon klein, maar werd steeds groter. Zo raakte ik een keer in paniek bij yoga. Daarna ging ik daar niet meer heen, uit angst voor een nieuwe paniekaanval. De angst in mij zei: ‘Ren hiervoor weg!’”

Vluchten, vechten of bevriezen zijn natuurlijke reacties op dreigend gevaar, legt ze uit. Bij een angststoornis gaat dat alarm echter ook af wanneer er geen directe dreiging is. Pas toen een psycholoog haar vertelde dat ze niet gek was en dat angst een normale menselijke emotie is, kreeg ze weer wat perspectief.

Ze begon te begrijpen dat haar pogingen om de angst te vermijden het probleem juist groter maakten. „Hoe meer ik me ertegen verzette en ging vermijden, hoe dieper ik mezelf ingroef.” Haar psycholoog adviseerde haar om activiteiten te blijven ondernemen en het angstige gevoel toe te laten, zonder ervoor weg te rennen.

Bo (27) durfde maandenlang haar huis niet uit door agorafobie

Dat vermijden herkent ook Bo Klappe (27). Zij ontwikkelde agorafobie (pleinvrees) en een depressie. In 2019 werkte Bo nog fulltime in de nachthoreca en was ze voortdurend onder de mensen. Tot ze een nieuwe baan vond. „Ik stelde hoge eisen aan mezelf en werd daar erg onzeker van. Vlak voor de proefdag – ik stond op het punt de deur uit te gaan – kreeg ik een paniekaanval door de hoge druk”, vertelt ze. „Ik had mijn kleding en schoenen al aan, maar was te ziek om de deur uit te gaan. Ik hyperventileerde, trilde, gaf over en mijn hart ging hevig tekeer. Ik dacht dat ik dood zou gaan.”

De angst om de deur uit te gaan bleef, dus sloot ze zich min of meer op in haar zolderkamer. Ze had wel een huisgenoot, maar die was gewend aan haar omgekeerde dag- en nachtritme vanwege haar werk in de horeca en zocht er niets achter. „Ik sprak niemand meer. Vrienden deden boodschappen voor me, ik gaf hen geld mee. Ik deed alsof ik rijk was – ik kon goed camoufleren.”

In eten klaarmaken werd ze steeds creatiever. Ze maakte pasta in haar waterkoker en bakte frikandellen in een tosti-ijzer. Soms leefde ze dagenlang op één blikje tonijn. „Niet bepaald mijn meest glamoureuze levensfase, maar het laat wel goed zien hoe klein mijn wereld toen letterlijk was geworden.”

‘Je voelt je overal te veel’

Toen haar moeder eind 2019 voorstelde om samen met haar oma inkopen te doen, durfde ze niet en moest ze het wel toegeven. Het tweede moment kwam toen een vriend haar naar de dokter meenam. „Hij zei: ‘Ik haal je thuis op en blijf zitten tot je klaar bent. Daarna gaan we een worstenbroodje eten in de stad. En als je behoefte hebt aan steun, ben ik er voor je.’”

Ze liet zich doorverwijzen voor therapie, die begin 2020 – middenin coronatijd – begon. Daardoor vond een groot deel van de behandeling online plaats. „Exposuretherapie krijgen voor je angst om naar buiten te gaan, terwijl ongeveer de hele wereld te horen krijgt dat ze vooral níét naar buiten moet gaan, blijft achteraf een vrij bijzondere timing”, blikt ze terug.

Soms kreeg ze een praktische opdracht, bijvoorbeeld om naar de mannenafdeling van de New Yorker te gaan. „Als vrouw had ik daar niets te zoeken, dus ik voelde me erg bekeken.” De coronatijd was zowel een voordeel als een nadeel. „Als ik ergens heen ging, voelde het alsof ik daar niets te zoeken had. Je voelt je overal te veel.”

Marieke: angstklachten treffen volgens haar boek 1,9 miljoen Nederlanders

In haar boek schrijft Marieke dat ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders last hebben van angst en paniek. „Dus in elke volle bus zitten wel twaalf mensen met angstklachten. Dat is natuurlijk enorm veel. Het gaat dus om één op de zeven mensen, en toch wordt er niet over gepraat.”

Angst hoeft zich niet altijd te uiten in paniekaanvallen, maar kan ook bestaan uit voortdurend piekeren of je zorgen maken over je kinderen, je werk of de toekomst. Ze heeft het idee dat mensen gemakkelijker over depressie praten dan over angst.

Marieke noemt gevoelige en angstige mensen ‘de kanaries in de kolenmijn’, een beeld dat ze ontleende aan de Belgische psychiater Dirk De Wachter. „Mijnwerkers namen vroeger kanaries mee de mijn in. Viel zo’n vogel door giftige gassen van zijn stokje, dan wisten zij dat ze snel naar boven moesten.”

Volgens Marieke kunnen gevoelige mensen op dezelfde manier als eerst ontregeld raken als er iets mis is in de samenleving. Nieuws over oorlogen en klimaatverandering, prestatiedruk en het gevoel voortdurend te moeten aanstaan, kunnen volgens haar het angstalarm verder activeren. „We vergeten soms hoe belangrijk het is om tot rust te komen.”

Wat kun je doen bij angst? Wat kun je doen als je op het moment zelf in paniek raakt? „Als er echt een leeuw voor je staat: rennen”, zegt Marieke. „Maar als je gewoon paprika’s staat uit te zoeken bij Albert Heijn, kan het ook zijn dat je alarmknop is afgegaan op iets uit je binnenwereld.” Dat kan bijvoorbeeld een gedachte, herinnering of lichamelijke sensatie zijn. Op zo’n moment helpt het volgens Marieke om jezelf terug te brengen naar het hier en nu. „Voel je voeten op de grond. Kijk om je heen. Voel de lucht op je huid. Luister naar de geluiden. Ruik desnoods de gevulde koeken bij de broodafdeling. Herinner jezelf eraan: ‘Dit gaat ook weer voorbij.’”

Marieke schreef een boek over angst toen ze zich beter voelde

Tijdens haar eerdere depressie begon Marieke op te schrijven en te tekenen wat haar hielp. „Ik had een soort shitvorm van alles door elkaar. Veel angst, en als dat niet overgaat, word je depressief. Ik heb alle labels wel gehad, van burn-out tot depressie. Het maakt niet uit hoe je het noemt, zei mijn psychiater.”

Haar aantekeningen vormden de basis voor Het Grote Depri Doe Boek, dat 50.000 keer werd verkocht. Toen ze zich in 2025 beter voelde, ontstond het idee voor een boek over angst. Op haar telefoon had ze al 28 pagina’s aan gedachten en inzichten verzameld uit die angstige periode.

Het resultaat is een kleurrijk boek met tekeningen, korte teksten en praktische oefeningen. „Ik ben een enorme lezer en afgestudeerd als psycholoog, maar ik kon niet meer lezen: mijn hoofd zat te vol. Ik kon nog wel tekenen.”

Ze spreekt de lezer rechtstreeks en liefdevol aan. „Ik dacht: als ik dit boek wil kunnen consumeren, moet ik het schrijven alsof ik mijn eigen beste vriendin ben.” Het boek omschrijft ze als „een liefdesbom voor mensen met angst en paniek”.

Wanneer zoek je hulp? Professionele hulp inschakelen is volgens Marieke verstandig als angst je in de weg staat in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je niet meer naar je werk durft, afspraken afzegt, de deur niet meer uitkomt of steeds meer situaties vermijdt. „Je hoeft niet te wachten tot het helemaal uit de hand loopt.” Zelf vond ze hulp zoeken spannend. „Groepstherapie was mijn grootste angst. Ik was bang om een instelling binnen te lopen of zelfs te worden opgenomen. Uiteindelijk heeft professionele hulp mij geholpen.”

Hoe acceptatie Marieke hielp omgaan met haar angststoornis

Acceptatie, wat haar het meest heeft geholpen, noemt ze in haar boek een ‘lichtje’ in de donkere tunnel van angst. „Het is ook een kwestie van accepteren van de kaarten die je hebt gekregen in dit leven. Dit is mijn pad, dit ligt er al. In het begin was ik zo in verzet.”

Acceptatie betekent niet dat je je bij de angst neerlegt. „Je erkent dat het gevoel er is en onderzoekt vervolgens welke kleine stap je ondanks die angst kunt zetten.”

Inmiddels gaat het naar eigen zeggen „echt goed” met Marieke. Soms duikt nog wel de ‘angst voor de angst’ op, bijvoorbeeld als ze terugdenkt aan een moeilijke dag. „De eerste reactie van mijn lijf is nog steeds een beetje: ‘O nee, dit mag ik niet voelen. Help, daar is het weer!’”

Waar zo’n gevoel vroeger het begin was van een neerwaartse spiraal, probeert ze nu mild voor zichzelf te zijn. „Ik zeg tegen mezelf: ‘Dit is oké. Dit mag ik voelen. Dit mag er zijn. Ik mag bang zijn.’”

Hoop als factor in het herstelproces

Ze behandelt zichzelf zoals ze haar zoontje zou troosten wanneer hij bang is. Dan legt ze een hand op haar hart en vraagt ze zichzelf wat ze nodig heeft. „Soms is dat even bellen met een vriendin, mijn week wat minder vol maken, een wandeling of gewoon een stukje chocola.”

Ook hoop was belangrijk in haar herstelproces. „Het is belangrijk om iemand te vinden die zegt: ‘Het komt goed, je komt hier doorheen.’ Bij mij was dat mijn vader. Die belde ik soms wel drie keer per dag.” Met haar boek wil ze die hoop doorgeven. „Als ik iemand één procent hoop kan geven, is dat top.”

Voor mensen die denken dat hun angst nooit meer overgaat, heeft ze een belangrijke boodschap: „Ik weet hoe je je voelt, want ik was ook waar jij nu bent. Ik weet hoe onmogelijk het kan voelen om te geloven dat het ooit weer goedkomt. Maar het kan echt weer goedkomen, ook als 1001 gedachten in je hoofd iets anders roepen. Ook al is het donker, je bent niet alleen. Volg de lichtjes maar.”

Hoe help je iemand met angst? Hoe steun je als vriend of familielid iemand die worstelt met een angststoornis? „Mijn tip is: blijf in elk geval”, zegt Marieke. „Soms kan het lastig zijn om te bedenken wat je naar iemand kunt sturen. Naar iemand met borstkanker stuur je al snel een berichtje. Al weet je niet precies wat daarin moet staan, je doet het wel.” Volgens Marieke kunnen juist kleine, concrete gebaren helpen. „Stuur bijvoorbeeld een appje: ‘Ik heb nog lasagne over, zal ik die langsbrengen?’ Of probeer iemand mee naar het strand te nemen. Je kunt vragen hoe het gaat en vervolgens samen een spelletje doen. Juist die praktische dingen zorgen ervoor dat iemand weer meedoet aan het leven.”

Therapie bij angst en een laag zelfbeeld

Therapie hielp ook bij Bo. Zo kwam ze erachter dat een laag zelfbeeld een belangrijke rol speelde in haar angst. Daardoor was ze bang om „te veel te zijn”. „Vanuit dat lage zelfbeeld ontstonden angsten en depressieve gevoelens, waardoor ik mezelf als het ware in een routine bracht van mezelf afkraken en nog verder de grond inboren.”

Ze denkt dat ook sociale media en de prestatiedruk die we onszelf opleggen een rol kunnen spelen. „De lat ligt enorm hoog. Op platforms als LinkedIn laten mensen zien wat ze allemaal hebben bereikt. Als je niet kunt bijdragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld omdat je even niet kunt werken, word je nog meer buitenspel gezet.”

Zes jaar later ziet haar leven er heel anders uit. Bo studeert Ad Ervaringsdeskundige Zorg en Welzijn en spreekt en schrijft openlijk over mentale gezondheid. Onlangs vertelde ze in een podcast over haar angststoornis, om anderen te laten zien dat ze niet alleen zijn in hun worsteling.

De angst is niet volledig verdwenen: ze volgt nog steeds therapie en loopt er soms behoorlijk tegenaan, bijvoorbeeld in nieuwe situaties. „Maar gelukkig ben ik verder dan ooit.”

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Geschreven door Hendriëlle de Groot Het liefst schrijft Hendriëlle human interest-verhalen, maar van misstanden aan het licht brengen, gaat haar journalistieke hart sneller kloppen. Ze is goed in het optekenen van levensverhalen, maar het geeft haar ook veel voldoening als ze met een uniek nieuwsverhaal komt. Naast journalist is ze vertaler Frans, het liefst combineert ze ‘the best of both worlds’.

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