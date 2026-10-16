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Onderzoekers zien eenzaamheid met 16,8 procent dalen: deze simpele activiteit kan helpen

Je eenzaam voelen, maar geen zin hebben om mensen op te zoeken? Natuuractiviteiten kunnen mogelijk helpen. Onderzoekers volgden 320 volwassenen en zagen hun gemiddelde eenzaamheidsscore in een jaar met 16,8 procent dalen.

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Een internationaal onderzoeksteam, met onder anderen onderzoekers van de Universiteit van Colorado Boulder, ontdekte dat de natuur een belangrijke rol kan spelen bij het bestrijden van eenzaamheid. Mensen die werden aangemoedigd om de natuur in te gaan, bleken zich na verloop van tijd minder eenzaam te voelen. Het maakte hierbij niet uit of ze alleen de natuur in gingen of gezelschap hadden.

320 volwassenen deden mee aan natuuractiviteiten in Barcelona

Het onderzoek maakt deel uit van RECETAS, een internationaal project dat onderzoekt of buitenactiviteiten eenzaamheid kunnen verminderen. Aan het onderzoek, dat plaatsvond in Barcelona, deden 320 volwassenen mee. Zij hadden allemaal vooraf aangegeven dat ze zich eenzaam voelden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers lag rond de 63 jaar.

De deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee gelijke groepen. De eerste groep deed mee aan Friends in Nature, een programma van negen weken. Tijdens die periode kwamen groepjes van acht tot tien mensen iedere week twee uur bij elkaar. Ze gingen bijvoorbeeld samen vogels spotten, wandelen of planten herkennen. De andere 160 deelnemers kregen een overzicht van gratis natuuractiviteiten in hun eigen omgeving en konden zelf bepalen aan welke activiteiten ze deelnamen.

Eenzaamheidsscore na een jaar 16,8 procent lager

De deelnemers werden vervolgens een jaar lang gevolgd. In dat jaar vulden ze meerdere keren een vragenlijst in over hoe eenzaam zij zich voelden. En wat bleek? De gemiddelde eenzaamheidsscore was al na drie maanden met 10,5 procent gedaald. Na zes maanden was de daling opgelopen tot 12,3 procent en na een jaar zelfs tot 16,8 procent.

Opvallend genoeg waren er geen duidelijke verschillen te zien tussen de twee groepen. De onderzoekers concluderen hieruit dat het dus niet uitmaakt of je alleen de natuur in gaat of met gezelschap.

De onderzoekers hopen dat buitenactiviteiten vaker worden ingezet als een extra behandeling tegen eenzaamheid. Wel moet een vervolgstudie nog uitwijzen waarom de natuur zo’n grote rol speelt in de strijd tegen eenzaamheid en welke mensen het meeste baat hebben bij deze aanpak.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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