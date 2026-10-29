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RIVM-onderzoek: mentale gezondheid jongeren (16-25) na 5 jaar nog niet hersteld van coronacrisis

De mentale gezondheid van Nederlandse jongeren tussen 16 en 25 jaar is nog altijd niet terug op het niveau van vóór corona. Dat blijkt uit vijf jaar onderzoek van onder meer het RIVM en Nivel.

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Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat jongeren het hardst zijn getroffen door de coronapandemie en de maatregelen die toen golden. De druk om te presteren en mentale problemen namen in die periode toe, maar ook na het verdwijnen van de coronamaatregelen bleven de gevolgen merkbaar.

Suïcidale gedachten onder jongeren: van 9 naar 17 procent in enkele maanden

„In onze data komen jongeren steeds naar boven als groep waar van alles speelt. Ze kregen veel meer last van depressies en angstklachten”, zegt Nivel-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Crises, veiligheid en gezondheid Michel Dückers. Vooral het aandeel jongeren met suïcidale gedachten baart zorgen. Dat steeg van 9 procent in december 2021 naar 17 procent in maart 2022 en bleef tot eind 2025 hoog. Het aandeel lag daarmee nog altijd boven het niveau van vóór de pandemie.

Overigens werden niet alle jongeren even hard geraakt: vooral jongeren die tijdens de pandemie op zichzelf woonden, in een stad leefden, moeilijk konden rondkomen of al mentale problemen hadden, ondervonden veel gevolgen. Ook lhbtqia+-jongeren en jongeren met geldzorgen en gezondheidsklachten lopen extra risico.

RIVM en Nivel volgden vijf jaar lang de gevolgen van de coronapandemie

De bevindingen staan in het rapport Welzijn en maatschappelijke weerbaarheid in beeld: vijf jaar onderzoek naar de effecten van de coronapandemie. Daarvoor volgden Nivel, het RIVM, GGD GHOR Nederland, de 25 GGD’s en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum tussen 2021 en 2025 het welzijn van de Nederlandse bevolking.

Eind 2025 zagen de onderzoekers op een aantal punten verbetering bij jongeren. Toch waren hun mentale gezondheid en welzijn nog niet terug op het niveau van vóór de pandemie. De monitoring is inmiddels afgeschaald.

Onderzoekers willen mentale gezondheid ook na een crisis blijven volgen

De onderzoekers adviseren om de mentale gezondheid van de bevolking vóór, tijdens en na een crisis te blijven volgen. Ook willen ze dat mentale klachten makkelijker bespreekbaar worden. Daarnaast roepen ze de overheid op om tijdens crises niet alleen aandacht te hebben voor cijfers en regels, maar ook voor emoties en persoonlijke verhalen. Het rapport wordt vandaag aangeboden aan minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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