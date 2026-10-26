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Intimiteitscoach geeft openhartig toe: ‘Er zijn ook mensen die zeggen dat we voor geen meter sporen’

Op sociale media gaan beelden viraal van therapiesessies met een relatief nieuw fenomeen: de intimiteitscoach. Wat is dat en waar is deze coach goed voor?

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De Telegraaf zocht zo’n intimiteitscoach op, Roosmarijn de Jong. Zij legt uit wat haar beroep inhoudt, zoals je in de video boven dit artikel kunt horen. „Ja, wat doet een intimiteitscoach? Ik geloof erin dat wij als mensen eerst de vraag moeten stellen: Wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk en kan ik met mezelf een beetje intiem zijn? Als je die vraag kunt beantwoorden, dan is er pas intimiteit mogelijk. Bij mij gaat de intimiteitscoach over get to know yourself better. Intimiteit is veel breder dan seksualiteit.”

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‘Echt iedereen’ kan bij de intimiteitscoach terecht

De Jong vertelt aan De Telegraaf met wat voor problemen mensen haar als intimiteitscoach benaderen. „Grappig, het is zo divers. Het kan zijn: seksueel. Het kan ook zijn: relationeel. Maar het kan ook met leiderschapskwaliteiten te maken hebben. Een carrière die vastloopt, een potentieel dat je maar niet vindt in jezelf. Het gaat echt van artsen tot helemaal de andere kant op. Eigenlijk mensen die zich bewust worden van zichzelf, van de dynamiek tussen relaties en die zichzelf vragen beginnen te stellen. Het kan echt iedereen zijn.”

Er zijn mensen die zeggen ‘ah, eindelijk laat je iets zien waar nu normaal over gesproken kan worden. Je haalt het uit de geheimzinnige hoek, uit een donkere kelder’.

We kunnen ons voorstellen dat je nog niet helemaal wijzer bent geworden van wat een intimiteitscoach doet. De beelden hierboven zijn ook niet alledaags. Wat voor reacties krijgt Roosmarijn de Jong daarop? „Dat is ook weer heel uiteenlopend”, is het antwoord.

Van ‘wat fijn’ tot ‘sektarisch’

Zijn vertelt ook openhartig: „Ik krijg hele toffe reacties van mensen die zeggen: ‘Ah, eindelijk laat je iets zien waar nu normaal over gesproken kan worden. Je haalt het uit de geheimzinnige hoek, uit een donkere kelder. Wat fijn, wat bevrijdend’. En sommige mensen denken: ‘Dit is een compleet gekkenhuis, sektarisch, die mensen sporen voor geen meter’.”

Je kunt De Jong in de video ook aan het werk zien.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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