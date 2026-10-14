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Fysiotherapeut legt uit welk kussen bij jouw slaaphouding past: ‘Dit is vooral belangrijk’

Word je wakker met een stijve of pijnlijke nek? Dan is het de moeite waard om naar je kussen te kijken. Fysiotherapeut Chris McCarthy legt uit welke dikte bij zij- en rugslapers past en waarom hij buikslapen afraadt.

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De meeste mensen slapen op hun zij, rug of buik, en iedere houding stelt andere eisen aan een kussen. Dat vertelt hij tegen de BBC.

McCarthy raadt slapen op je buik allereerst af. Omdat je nek dan lange tijd naar één kant gedraaid ligt, kunnen spieren en banden worden uitgerekt en geïrriteerd. Binnen de fysiotherapie bestaat volgens hem dan ook de brede overeenstemming dat buikslapen beter vermeden kan worden.

Welk kussen voor rugslapers? Kijk naar de kromming van je rug

„Voor rugslapers is vooral de natuurlijke kromming van de wervelkolom belangrijk. Die kromming bovenaan de rug kan bij veel mensen groter worden naarmate ze ouder worden. Een kussen moet die houding goed ondersteunen”, zegt de fysiotherapeut.

Wie een sterkere kromming in de bovenrug heeft, heeft volgens McCarthy daarom een iets dikker kussen nodig dan iemand met een rechtere rug.

Zijslaper? Je schouderbreedte en matras bepalen de dikte van je kussen

Voor zijslapers is vooral de breedte van de schouders belangrijk. Over het algemeen geldt: hoe breder je schouders, hoe dikker je kussen moet zijn. Maar ook je matras speelt daarbij een belangrijke rol.

Waarom? McCarthy legt het uit: „Hoe zachter je matras, hoe verder je schouder erin wegzakt. Daardoor heb je juist een dunner kussen nodig. Op een stevig matras blijft je schouder hoger liggen en is een dikker kussen nodig. Voor rugslapers is dit minder belangrijk, omdat zij minder diep in het matras wegzakken.”

Met deze simpele handdoektest vind je de juiste hoogte voor je kussen

Twijfel je of je kussen de juiste hoogte heeft? McCarthy raadt aan om een handdoek onder je kussen te leggen en het aantal lagen aan te passen totdat je comfortabel ligt. Zo kun je de gewenste hoogte ongeveer bepalen voordat je een nieuw kussen koopt.

Een heel duur kussen hoeft ook niet de beste optie te zijn. Speciale kussens met een ergonomische of orthopedische vorm worden vaak aangeprezen als de beste keuze, maar volgens McCarthy is daar nog niet genoeg bewijs voor. Wel zijn er aanwijzingen dat een iets hoger gedeelte bij de nek vooral voor zijslapers kan helpen.

Dons, veren of microvezel: welk materiaal past bij jou?

Voor rugslapers bestaan er kussens met een inkeping in het midden en hogere zijkanten. Die kunnen volgens McCarthy wel voor een goede slaaphouding zorgen, al vinden sommige mensen ze wat benauwend. Mensen met een groot en zwaar hoofd hebben dan weer een dikker en steviger kussen nodig.

„Ook het materiaal van een kussen maakt verschil. Veren en dons voeren warmte goed af en kunnen daardoor prettig zijn voor mensen die het snel warm hebben in de nacht. Ze kunnen tijdens het slapen wel hun vorm verliezen, waardoor het kussen kan verschuiven en de nek minder goed ondersteunt”, benadrukt McCarthy.

Kussens van synthetische vezels, zoals microvezel, behouden hun vorm doorgaans beter, maar voeren warmte dan weer minder goed af. Volgens McCarthy bestaat er uiteindelijk geen kussen dat voor iedereen perfect werkt. Het is vooral een kwestie van uitproberen en het kussen aanpassen aan je eigen lichaam en slaaphouding.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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