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Onderzoekers zien opvallend verband: wie minstens 5 keer per week ontbijt, kan beter omgaan met stress

Sla jij regelmatig je ontbijt over? Onderzoek van de Amerikaanse Binghamton University laat zien dat studenten die minstens vijf keer per week ontbijten, doorgaans veerkrachtiger zijn. Ook slaap en beweging hangen samen met hoe mensen omgaan met stress.

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De onderzoekers onderzochten hoe leefstijl en stressbestendigheid met elkaar samenhangen. Daarvoor verzamelden ze gegevens van studenten, die vragen beantwoordden over hun voedingspatroon, slaapgewoontes, beweging en andere dagelijkse routines.

De resultaten wijzen erop dat een gezonde leefstijl verband houdt met een grotere psychologische flexibiliteit. Die eigenschap kan belangrijk zijn bij het omgaan met stress.

Waarom kunnen sommige mensen beter omgaan met stress?

Psychologische flexibiliteit klinkt misschien ingewikkeld, maar het principe is vrij eenvoudig. Het betekent dat je je gedachten, gevoelens en gedrag kunt aanpassen als een situatie verandert.

Stel dat je onderweg bent naar een belangrijke afspraak en je trein valt uit. De ene persoon raakt volledig in paniek, terwijl de ander even baalt, maar vervolgens rustig op zoek gaat naar een alternatief. Dat betekent niet dat die tweede persoon geen stress ervaart. Het verschil zit vooral in de manier waarop iemand met die spanning omgaat.

Mensen met een grotere psychologische flexibiliteit kunnen hun emoties beter herkennen, afstand nemen van negatieve gedachten en gemakkelijker bedenken wat ze aan een vervelende situatie kunnen doen.

Volgens hoofdonderzoeker Lina Begdache kan die mentale flexibiliteit bijdragen aan veerkracht: het vermogen om met tegenslagen om te gaan en na stressvolle gebeurtenissen weer verder te kunnen.

Minstens 5 keer per week ontbijten: dit zagen onderzoekers

Een van de opvallendste bevindingen van het onderzoek heeft te maken met het ontbijt. Studenten die minstens vijf keer per week ontbeten, bleken over het algemeen veerkrachtiger dan studenten die minder vaak ontbeten. Volgens de onderzoekers speelt psychologische flexibiliteit mogelijk een verklarende rol bij dat verband.

Ook andere dagelijkse gewoontes bleken samen te hangen met hoe goed studenten met stress konden omgaan. Zo rapporteerden studenten die minder dan zes uur per nacht sliepen doorgaans een lagere mentale veerkracht en minder psychologische flexibiliteit.

Regelmatig bewegen bleek juist positief samen te hangen met deze eigenschappen. Bij studenten die minstens twintig minuten achter elkaar aan lichaamsbeweging deden, werd een grotere psychologische flexibiliteit gevonden.

Daarnaast ontdekten de onderzoekers een verband tussen het meerdere keren per week nemen van visolie en een betere mentale flexibiliteit.

Minder dan 6 uur slaap: verband met lagere mentale veerkracht

Niet alleen gezonde gewoontes kwamen in het onderzoek naar voren. Ook minder gezonde leefstijlkeuzes bleken verband te houden met de manier waarop studenten met moeilijke situaties omgingen.

Studenten die vaak fastfood aten of onvoldoende sliepen, vertoonden vaker psychologische rigiditeit. Dat is het tegenovergestelde van psychologische flexibiliteit.

Bij psychologische rigiditeit is het moeilijker om gedachten en gedrag aan te passen wanneer omstandigheden veranderen. Mensen kunnen daardoor eerder blijven hangen in negatieve denkpatronen of moeite hebben om een andere aanpak te kiezen. Volgens de onderzoekers kan dat het omgaan met stressvolle gebeurtenissen bemoeilijken.

Waarom slaap, beweging en ontbijt samenhangen met veerkracht

Het onderzoek sluit aan bij eerdere bevindingen van Begdache, waarin een voedzaam eetpatroon al werd gekoppeld aan een grotere mentale veerkracht.

De nieuwe studie biedt een mogelijke verklaring voor die samenhang. Gezonde gewoontes zouden niet alleen rechtstreeks verband kunnen houden met veerkracht, maar ook met psychologische flexibiliteit. Die flexibiliteit kan vervolgens helpen bij het omgaan met stress.

Daarbij is wel een belangrijke kanttekening nodig. De onderzoekers gebruikten vragenlijsten die studenten zelf invulden. Daardoor laat de studie alleen verbanden zien en kan niet worden vastgesteld dat ontbijten, sporten of visolie daadwerkelijk zorgen voor minder stress.

Wat kun je zelf doen om beter met stress om te gaan?

Hoewel het onderzoek geen oorzakelijk verband aantoont, onderstreept het wel het mogelijke belang van dagelijkse routines voor je mentale welzijn.

Regelmatig en voedzaam eten, voldoende nachtrust en tijd vrijmaken voor lichaamsbeweging zijn gewoontes die volgens de onderzoekers samenhangen met een betere mentale weerbaarheid.

Daarvoor hoeft bewegen niet meteen te betekenen dat je uren in de sportschool doorbrengt. In het onderzoek werd al een positief verband gevonden bij lichamelijke activiteit van twintig minuten of langer.

Ook kan het helpen om bewuster stil te staan bij stressvolle situaties. Door te herkennen wat je voelt en waarom, ontstaat mogelijk meer ruimte om na te denken over een passende reactie.

De belangrijkste boodschap van het onderzoek is dan ook niet dat een ontbijt of een wandeling stress zomaar laat verdwijnen. Wel suggereren de resultaten dat de manier waarop je dagelijks voor jezelf zorgt, samenhangt met hoe flexibel je geest reageert als het even tegenzit.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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