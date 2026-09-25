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Donkere kringen onder je ogen door mogelijk ijzertekort? Dit is wat er volgens experts achter kan zitten

IJzertekort als oorzaak van donkere kringen onder je ogen: op sociale media wordt het volop genoemd. Toch zijn donkere kringen niet automatisch een teken van ijzertekort. En ook wallen hebben meer oorzaken dan alleen slaaptekort.

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Hoe zit dat precies?

Kunnen donkere kringen wijzen op ijzertekort?

IJzertekort is wereldwijd de meest voorkomende vorm van een voedingstekort en wordt vaak over het hoofd gezien. Tegenwoordig wordt het op social media vaak in verband gebracht met donkere kringen onder je ogen. In de Verenigde Staten heeft bijna één op de drie volwassenen ermee te maken, waarbij vrouwen oververtegenwoordigd zijn, schrijft de New York Times. Maar heeft ijzertekort te maken met donkere kringen of wallen?

Bij een ijzertekort kunnen verschillende veranderingen rond de ogen optreden. De binnenkant van de onderste oogleden is normaal roze of rood door de vele kleine bloedvaten die zuurstofrijk bloed vervoeren. Bij een tekort aan ijzer kan deze binnenkant bleker worden.

Ook kunnen donkere kringen onder de ogen bij sommige mensen met een ijzertekort zichtbaarder worden, doordat er minder zuurstof naar de weefsels wordt vervoerd. Toch zijn donkere kringen op zichzelf geen betrouwbaar bewijs voor ijzertekort, omdat ook slaaptekort, erfelijkheid, hormonale veranderingen en andere aandoeningen een rol kunnen spelen.

Wallen onder de ogen hebben verschillende oorzaken

Wallen ontstaan doordat het weefsel en de spieren rond de oogleden slapper worden. Hierdoor kan de huid gaan hangen en kan vetweefsel dat normaal rond de ogen zit naar het gebied onder de ogen verschuiven. Ook kan zich daar vocht ophopen, waardoor het gebied onder de ogen gezwollen of opgezet lijkt.

Verschillende factoren kunnen wallen veroorzaken of erger maken. Denk aan: slaaptekort, vochtophoping, allergieën en roken. Ook erfelijkheid is belangrijk: wallen kunnen in families voorkomen. Daarnaast kunnen bepaalde medische aandoeningen, zoals dermatitis, nierziekten en schildklieraandoeningen, bijdragen aan het ontstaan van wallen.

Niet alleen slaaptekort veroorzaakt wallen

Ook veel zout eten kan ervoor zorgen dat het lichaam vocht vasthoudt, wat de zwelling veroorzaakt. Ook allergieën kunnen door verstopping en ontstekingen de zwelling onder de ogen verergeren.

Maar: natuurlijke veroudering is een van de meest voorkomende oorzaken van wallen. Naarmate je ouder wordt, verliezen de huid en spieren rond de ogen hun stevigheid. De huid wordt slapper en kan gaan hangen, terwijl de verzwakte spieren ervoor zorgen dat het vetweefsel rond de ogen naar voren kan komen. Hierdoor ontstaat de kenmerkende opgezwollen of bolle uitstraling onder de ogen.

Wat kun je zelf tegen wallen onder je ogen doen?

Er zijn verschillende manieren om wallen onder de ogen te verminderen. ‘Thuisbehandelingen’ kunnen tijdelijke zwelling verminderen, bijvoorbeeld wanneer er vocht onder de ogen is opgehoopt. Maar: huismiddeltjes hebben hun beperkingen. Bij duidelijke en blijvende wallen is vaak een medische behandeling nodig.

Als je af en toe wakker wordt met gezwollen ogen, kunnen koude kompressen helpen om de zwelling te verminderen. Ook worden soms aambeiencrèmes gebruikt, omdat ingrediënten zoals fenylefrine de bloedvaten vernauwen, maar deze kunnen de gevoelige huid rond de ogen irriteren. Daarnaast kan cafeïne helpen doordat het de bloedvaten vernauwt. Daarom bevatten sommige oogcrèmes cafeïne en kunnen gekoelde zakjes zwarte thee tijdelijk verlichting geven.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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