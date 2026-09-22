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Massage na een drukke dag? Dit gebeurt er volgens nieuw onderzoek in je lichaam

Na een lange werkdag je laptop dichtklappen en rechtstreeks door naar de massagetafel klinkt als een prima manier om te ontspannen. Nieuw onderzoek laat zien dat een massage na mentale inspanning inderdaad iets opvallends met je lichaam doet: je hartslag daalt sterker dan wanneer je simpelweg gaat liggen. Maar opvallend genoeg lijkt niet je hele lichaam tegelijkertijd in de relaxstand te schieten.

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Dat blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Physiology. Onderzoekers wilden weten hoe het lichaam herstelt nadat het brein flink aan het werk is gezet, en of een klassieke rugmassage daarbij verschil maakt.

Eerst het brein flink laten werken

Eerst zaten alle deelnemers vijf minuten stil, zodat onderzoekers hun hartslag en huidgeleiding in rust konden meten. Daarna volgde acht minuten lang een computertaak waarbij ze zo snel mogelijk moesten reageren op verschillende beelden en geluiden.

De opdracht paste zich aan het niveau van de deelnemer aan, waardoor de mentale belasting hoog bleef. Dat was ook lichamelijk terug te zien: tijdens de opdracht gingen zowel de hartslag als de huidgeleiding bij de deelnemers omhoog.

Na afloop begon het aantrekkelijkere deel van het experiment. Iedereen ging een kwartier op zijn buik op een massagetafel liggen. De ene groep kreeg een klassieke rugmassage van een getrainde behandelaar, de controlegroep bleef een kwartier liggen zonder te worden aangeraakt.

Hartslag flink lager na massage

Tijdens dat kwartier daalde de hartslag bij beide groepen. Even rustig liggen na een inspannende taak lijkt dus op zichzelf al iets te doen.

Bij de deelnemers die een massage kregen, was het verschil echter aanzienlijk groter. Tijdens de drie blokken van vijf minuten waarin de herstelperiode werd onderzocht, lag hun gemiddelde hartslag ongeveer 15 tot 20 slagen per minuut lager dan bij de groep die alleen rustte. In de laatste vijf minuten was het verschil ongeveer 20 hartslagen per minuut.

Niet het hele lichaam gaat in de relaxstand

En er gebeurde nog iets opvallends. Naast de hartslag maten de onderzoekers namelijk de huidgeleiding. Daarbij wordt gekeken naar kleine veranderingen in de activiteit van de zweetklieren. Die worden aangestuurd door het sympathische zenuwstelsel en reageren onder meer op spanning, emoties en aanraking.

Bij de deelnemers die alleen lagen te rusten, nam die huidgeleiding tijdens het kwartier steeds verder af. Uiteindelijk kwam deze zelfs onder hun oorspronkelijke rustniveau terecht.

Bij de massagegroep gebeurde juist het tegenovergestelde: de huidgeleiding bleef gedurende de volledige massage hoger dan aan het begin van het experiment.

Dat betekent volgens de onderzoekers niet automatisch dat die mensen stiekem gestrest op de massagetafel lagen. Een waarschijnlijkere verklaring is juist de massage zelf. Aanraking, druk en wrijving stimuleren de huid voortdurend, waardoor de zweetklieren actief kunnen blijven terwijl de hartslag ondertussen wél daalt.

Wanneer ben je dan eigenlijk ontspannen?

Dat maakt de resultaten interessant. Hartslag en huidgeleiding worden allebei gebruikt om lichamelijke spanning en herstel te onderzoeken, maar blijken tijdens een massage niet noodzakelijk hetzelfde verhaal te vertellen.

Een lagere hartslag betekent volgens de onderzoekers daarom niet dat het hele lichaam automatisch in één algemene toestand van ontspanning terechtkomt. Verschillende delen van het zenuwstelsel kunnen tegelijkertijd anders reageren.

Het onderzoek laat daarmee vooral zien hoe ingewikkeld het begrip ‘ontspannen’ eigenlijk is. Een massage kan je hartslag na mentale inspanning duidelijk laten dalen, terwijl andere lichamelijke signalen actief blijven door de aanraking zelf.

De onderzoekers willen in vervolgonderzoek onder meer bekijken wat er gebeurt als mensen juist vóór een mentaal zware opdracht een massage krijgen. Voorlopig kun je die massage na een lange werkdag dus gerust als ontspannend ervaren, maar wetenschappelijk gezien blijkt je lichaam iets ingewikkelder in elkaar te zitten dan simpelweg ‘aan’ of ‘uit’.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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