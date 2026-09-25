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Op welke leeftijd zijn we het gelukkigst? Onderzoek onder 460.000 mensen geeft opvallend antwoord

Rond je zeventigste zou je gemiddeld het gelukkigst kunnen zijn, blijkt uit een groot internationaal onderzoek. Maar daarmee is de vraag niet beantwoord: andere wetenschappers vinden gelukspieken rond 23 en 35 jaar.

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Een diep gevoel van tevredenheid, vreugde en innerlijke rust over ons leven. We willen het allemaal, maar tijdens sommige fases zitten we lekkerder in ons vel dan in andere periodes. Is er een verband tussen hoe gelukkig we ons voelen en onze leeftijd?

Onderzoek in 145 landen ziet een U-curve in leeftijd en geluk

Verschillende onderzoeken uit 145 landen laten zien dat er sprake is van een U-curve als het gaat om leeftijd en geluk: we zouden het gelukkigst zijn op vroege en late leeftijd. Dat klinkt aannemelijk, want als kind of oudere heb je doorgaans minder verantwoordelijkheden dan rond je veertigste en vijftigste. Een stressvolle baan, hypotheek, thuiswonende kinderen en de beruchte midlifecrisis vormen dan vaak een bron van zorgen.

Toch is die conclusie te kort door de bocht, zo zegt Meike Bartels, hoogleraar genetics and wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, tegen Quest. „Je moet je bij dit soort onderzoeken altijd realiseren dat het gemiddelden zijn. Het is niet zo dat alle jongeren gelukkiger zijn dan alle mensen van middelbare leeftijd en dat alle ouderen weer gelukkiger worden. Er is geen one size fits all-leeftijd waarop je het gelukkigst zou zijn.”

Bovendien zijn ervaringen over geluk sterk afhankelijk van het land waarin je woont. In Nederland is er voor alle leeftijden wel een sociaal vangnet. Hoewel de onderzoekers de U-curve rond leeftijd en geluk ook zien in ontwikkelingslanden, is de ervaring van iemand met een pensioen anders dan van iemand zonder zo’n vangnet.

Studie onder 460.000 mensen: geluk piekt rond het 70ste levensjaar

Bovendien wijzen niet alle onderzoeken op dezelfde leeftijden voor het grootste geluksgevoel. Duitse en Zwitserse onderzoekers keken in een studie naar meer dan 460.000 deelnemers uit verschillende landen en culturen. Daarbij vroegen ze deelnemers naar hun tevredenheid met het leven en positieve en negatieve emoties.

De uitkomst? Mensen zouden gemiddeld het gelukkigst zijn rond hun zeventigste levensjaar. Volgens de onderzoekers hoeven mensen rond die leeftijd minder bezig te zijn met carrière en materiële zaken en hebben ze meer tijd voor zichzelf en hun dierbaren. Ook hebben zeventigers het gevoel dat de moeilijkste en meest stressvolle ervaringen van het leven achter hen liggen, en helpt een gevoel van voldoening tegen angstgevoelens.

Maar van een U-curve is volgens deze studie geen sprake. Vroeg in het leven, tussen het negende en zestiende levensjaar, zou tevredenheid met het leven volgens deze onderzoekers juist het sterkst afnemen.

Andere onderzoeken wijzen juist 23 en 35 jaar aan als gelukkigste leeftijd

Een eenduidig antwoord is er sowieso niet. Andere studies wijzen op andere leeftijden. De London School of Economics wees 23 jaar aan als de leeftijd waarop mensen gemiddeld het gelukkigst zijn, omdat jongeren dan het meest optimistisch zouden zijn en vertrouwen zouden hebben in de toekomst.

Onderzoekers van Harvard wezen juist op 35 jaar als de gelukkigste leeftijd, omdat veel mensen dan een stabieler leven krijgen, professioneel succes behalen en sterkere sociale connecties opbouwen.

Deze wisselende resultaten laten zien dat geluk uiteindelijk een subjectieve ervaring is. Eén gelukkigste leeftijd voor mensen bestaat niet. Bovendien hebben we zelf deels invloed op hoe gelukkig we zijn. Eerder vroegen we een geluksonderzoeker hoe we ons geluk kunnen vergroten.

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Geschreven door Ruth Smeets Ruth Smeets is freelance journalist met een voorliefde voor verhalen over gezond eten en mentale gezondheid. Ze schrijft onder meer over over voedingstrends en het ontwikkelen van een positieve relatie met eten.

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