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Djesco (34) regelt gratis knipbeurten voor daklozen: herinnering aan zijn vader drijft hem nog altijd

Djesco (34) zag als kind zijn vader dakloos raken. Nu brengt de Rotterdammer kappers en dak- en thuislozen samen voor gratis knipbeurten. Zijn initiatief leverde hem een nominatie voor de ASN Gouden Eekhoorn Awards op.

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Het aantal dak- en thuislozen neemt de laatste tijd alleen maar toe. En daar werkt de huidige woningcrisis – zoals blijkt uit de verhalen van Eveline en Willem – ook niet bepaald aan mee. Djesco werkt bij een daklozenopvang in Rotterdam. Ook hij zag dakloosheid van heel dichtbij. „Mijn vader raakte dakloos na de scheiding. Zelf verbleef ik als jongetje in een internaat en dachten mijn ouders dat ik er weinig van meekreeg. Maar kinderen hebben veel meer door dan volwassenen denken. Ik kon zien dat mijn vader het moeilijk had en dat is me altijd bijgebleven.”

Laatste geld van Djesco’s vader ging naar de kapper

Djesco herinnert zich een incident tussen zijn vader en zijn kapper nog goed. „Toen ik een jaar of 17 was, gebruikte mijn vader zijn laatste geld voor de knipbeurt. Eenmaal bij de kapper bleek dat hij niet genoeg had om te betalen. Dat mondde uit in een discussie en een duw- en trekpartij. Mijn vader kwam terug en ik herinner me nog goed hoe aangeslagen hij was. Toen nam ik mezelf voor: ‘Mocht ik oud genoeg zijn, ga ik wat terugdoen voor deze doelgroep’.”

Djesco werkte eerder bij de nachtopvang, maar tegenwoordig ondersteunt hij bij CVD de Nok in Rotterdam bij beschermd wonen. „Ik ben dankbaar dat er plekken als De Nok bestaan. Soms is mijn werk confronterend door wat ik met mijn vader heb meegemaakt. Maar als ik de deur opendoe, krijg ik direct een gloed over me heen. Ik heb negatieve ervaringen leren omzetten in positieve ervaringen.”

Zo regelt Djesco gratis knipbeurten voor daklozen

Djesco’s vader is vorig jaar overleden. „Soms ging het fases goed met mijn vader en soms had hij een terugval. Dat alles ging gepaard met drugsverslaving en eigenlijk is dat jarenlang op en af gegaan. Maar de laatste jaren ging het beter met hem. Zijn overlijden is heel zwaar geweest. Ik ben alle verhalen over hem gaan opschrijven en maak daar een theatervoorstelling over.”

De verhalen over zijn vader en de herinnering aan de knipbeurt zetten Djesco aan het denken. Hij brengt kappers en daklozen bij elkaar en zorgt op deze manier dat daklozen gratis knipbeurten krijgen. „Dat idee ontstond toen ik zelf in de kappersstoel zat. Mijn kapper dacht er precies hetzelfde over als ik. We hebben elkaar daar de hand geschud en ik ben op zoek gegaan naar meer kappers die wilden meewerken om gratis knipbeurten te geven.”

Gratis knipbeurt geeft dakloze Arie (69) waardigheid terug

„Aan het begin deed ik oproepjes en moest ik veel mailen en bellen”, vervolgt Djesco. „Maar inmiddels benaderen mensen mij. Kappers komen naar opvangcentra toe en geven daar de gratis knipbeurten.” En zo’n knipbeurt doet iets met de dak- en thuislozen, legt Djesco uit. „Ze voelen zich veel beter. Je ziet hun zelfvertrouwen groeien en het geeft ze een stukje waardigheid terug. We kennen allemaal dat gevoel als je net naar de kapper bent geweest; dan voel je je onoverwinnelijk. Dat stukje geef je terug aan de mensen die niet gewend zijn dat ze iets krijgen.”

De Rotterdamse Arie is 69 jaar en een van de bewoners van de Nok. Vroeger ging Arie iedere maand naar de kapper, maar dat veranderde toen hij zijn huis kwijtraakte. „Ik verloor mijn baan en mijn vrouw en werd dakloos. Als je in zo’n situatie zit, kun je niet meer zomaar naar de kapper. Dus heb ik jarenlang mijn haren niet laten knippen.”

Maar door Djesco kan Arie zichzelf wel weer voorzien van een frisse coupe. „Als je niet naar de kapper kunt gaan, voel je je toch onverzorgd. Ik voel me veel beter als mijn haar fris is. Omdat ik geen geld heb, word ik nu via Djesco geholpen.”

Dat de dakloosheid toeneemt, gaat Djesco aan het hart. „De ambitie is ooit geweest om dakloosheid te doen verdwijnen tegen 2030. Maar ik heb daar een hard hoofd in. Veel mensen zitten in moeilijkheden en ik houd inmiddels mijn hart vast. Ik ben blij dat er opvangplekken zijn en er voor dak- en thuislozen gezorgd wordt. De straat is namelijk bikkelhard en mensen moeten in banale omstandigheden slapen. Dat doet me veel pijn.”

Initiatief levert Djesco nominatie voor ASN Gouden Eekhoorn Awards op

Djesco is met zijn initiatief genomineerd voor de ASN Gouden Eekhoorn Awards, een geldprijs voor sociale en duurzame initiatieven die in hun buurt of omgeving een verschil maken. „Dat voelt natuurlijk als erkenning”, legt Djesco uit. „Winst of geen winst, we gaan door. Deze nominatie en het werk dat we doen, voelt voor mij heel persoonlijk. Omdat ook mijn vader door al die moeilijkheden is gegaan. Ik voel me verantwoordelijk om me hiervoor in te zetten. We zijn heel dankbaar en brengen allemaal mooie mensen bij elkaar. Ik wil dit nog heel lang blijven organiseren.”

Maar Djesco heeft nog grotere dromen. „Ik wil zoveel mogelijk blijven teruggeven en het liefst zou ik een internationale knipdag organiseren. Een dag waarop kappers de kassa even opzijzetten en een knipbeurt teruggeven aan de mensen die het nodig hebben. Niet alleen aan dak- en thuislozen, maar bijvoorbeeld ook aan kinderen van alleenstaande moeders. Daarin kunnen we echt iets voor elkaar betekenen.”

Djesco heeft één oproep: ‘Blijf mensen behandelen als mensen’

Djesco heeft nog een laatste advies over wat wij als samenleving kunnen doen als het om dak- en thuisloosheid gaat. „Kom je iemand tegen op straat of in nood? Blijf mensen behandelen als mensen. Behandel hen zoals je zelf ook behandeld wilt worden; dat is het allerbelangrijkste.”

Arie droomt van een eigen huis. „Daar zou je me heel blij mee maken. Helaas is het bij mij misgegaan. Maar het allerliefst wil ik ook een eigen huis, een plek onder de zon”, sluit Arie zingend af.

Stemmen voor ASN Gouden Eekhoorn Awards kan tot 2 oktober.

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Geschreven door Julia Osendarp Na haar opleiding aan de School voor Journalistiek komt Julia in het maatschappelijke werkveld terecht en begeeft ze zich in allerlei lagen van de journalistiek. Haar maatschappelijke achtergrond loopt later als een rode draad door haar journalistieke carrière heen en is terug te herkennen in haar verhalen.

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