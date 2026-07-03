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Heeft Ozempic echt invloed op mentale gezondheid? ‘Het was alsof alle joy was verdwenen’

De populariteit van Ozempic, een medicijn bedoeld voor diabetici, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het middel heeft als bijwerking namelijk invloed op het hongergevoel, wat bij veel mensen tot gewichtsverlies leidt. Gebruik van het middel is echter niet zonder nadelen en andere bijwerkingen.

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Naast gezondheidsrisico’s die steeds meer worden aangestipt door experts, wijzen onderzoekers er daarnaast steeds vaker op dat het middel ook invloed kan hebben op de mentale gezondheid. Maar is dat echt een bewezen gevolg? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Ozempic invloed op mentale gezondheid?

Een middel dat zoveel invloed op je fysieke gesteldheid heeft; dat moet vast ook invloed hebben op je mentale gezondheid. Die bewering onderzocht Nieuwsuur. Het nieuwsprogramma spraak daarvoor met voormalig Ozempic-gebruiker Suzanne Rethans, die depressief werd van het middel.

Twee of drie maanden viel ze veel af, daarna stopte het gewichtsverlies. Suzanne besloot de dosis te verhogen. „Dat had zoveel invloed op mijn stemming en mijn gemoedstoestand. Ik weet nog wel dat ik zat te werken en het was gewoon alsof alle ‘joy’ was verdwenen. En ik zat naar een boom te kijken en dacht: ik zou er het liefst aan gaan hangen.”

Wat is het bewijs voor mentale klachten?

In Amerika wordt er al veel over deze ontwikkeling gesproken: sommige mensen die GLP-1-afslankmedicijnen (waar Ozempic onder valt) gebruiken, ervaren niet alleen een verminderde eetlust, ze merken ook dat ze minder plezier beleven aan dingen die ze vroeger leuk vonden, zoals muziek, hobby’s of seks. ‘Ozempic personality‘ noemen ze dat in Amerika, wanneer mensen emotionele afvlakking ervaren terwijl ze de medicijnen gebruiken.

Internist-endocrinoloog Liesbeth van Rossum benadrukt echter dat er nog geen aanwijzingen in de wetenschap zijn die verklaren wat Suzanne meemaakte.

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Van Rossum merkt andere gevolgen op: „We zien bij de middelen die nu ook in Nederland op de markt zijn dat de kwaliteit van leven omhoog gaat.” Dat kan komen door een verbeterde gemoedstoestand door gewichtsverlies.

Toch veel zorgen over negatieve mentale klachten

Suzanne gebruikt inmiddels een andere variant van de medicijnen. Daarbij zegt ze dat ze geen last meer heeft van dezelfde stemmingsveranderingen die ze eerder wel ervoer.

Wereldwijd zijn er toch meer aanwijzingen dat psychische klachten na het gebruik van Ozempic, niet helemaal uitgesloten zijn. Uit onderzoek gepubliceerd in het International Journal of Clinical Pharmacy blijkt dat GLP-1-medicijnen toch mogelijk psychische klachten als bijwerking kunnen hebben. In het onderzoek wordt zelfs genoemd dat dit „voor twintig patiënten al een fatale of levensbedreigende afloop” had.

Daarnaast onderzoekt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of er een verband bestaat tussen afslankmiddelen zoals Ozempic, Saxenda en Wegovy en suïcidale gedachten. Dat onderzoek werd opgestart na ongeveer 150 meldingen van zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging in IJsland. De fabrikant Novo Nordisk, dat zowel Ozempic als Wegovy produceert, ontkent in Amerikaanse media dat er een verband is tussen de medicijnen en zelfmoordgedachten, stelde de NOS al eerder.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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