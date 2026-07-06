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Onderzoek: Nederlanders hebben pas na 13 dagen vakantie het gevoel écht te zijn hersteld van werk

Uit onderzoek onder duizend Nederlandse werknemers blijkt dat mensen gemiddeld 13,7 vakantiedagen nodig hebben om volledig te herstellen van hun werk. Nu de zomervakantie begint, roept dat de vraag op: is twee weken eigenlijk wel genoeg?

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Toch verschilt de benodigde periode per persoon. Sommigen kunnen hun werk direct loslaten, terwijl anderen nog dagenlang bezig zijn met e-mails of deadlines. Ook het soort vakantie speelt een belangrijke rol.

Hoeveel dagen vakantie hebben we echt nodig?

Nederlandse werknemers geven aan gemiddeld 13,7 dagen vakantie nodig te hebben om de batterij weer helemaal op te laden. Dat blijkt uit Europees onderzoek in zestien landen van hr- en salarisdienstverlener SD Worx. Hiervoor werden ook duizend Nederlandse werknemers ondervraagd.

De cijfers laten ook duidelijke verschillen zien: jongeren van 25 jaar of jonger hebben minder vakantie nodig om te herstellen, namelijk tien dagen. Die leeftijdsgroep heeft vooral behoefte aan korte breaks en minder aan lange aaneengesloten vakantie. Hoe ouder je bent, hoe langer de hersteltijd: de groep van 50 tot en met 64 jaar geeft aan gemiddeld vijftien dagen nodig te hebben.

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Advies: neem minimaal een keer per jaar twee weken achtereen vrij

Volgens SD Worx kan geregeld langer verlof bijdragen aan een gezonde en gemotiveerde werknemer. „Wij adviseren mensen ook om minimaal één keer per jaar twee weken achter elkaar vrij te nemen om echt op te kunnen laden”, zegt Stephanie Lasschuijt, hr-manager bij SD Worx Nederland.

Dit is ook in een aantal cao’s zo geregeld. Verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld recht op drie weken aaneengesloten vrij. Hetzelfde geldt voor medewerkers in de bouwsector.

41 procent kiest liever voor meerdere korte vakanties

Nederlandse werknemers beschikken gemiddeld over 25,5 betaalde vakantiedagen per jaar, maar zouden het liefst 31,3 dagen willen hebben. Dit is iets minder dan het Europese gemiddelde van 32,3 dagen. 41 procent van de werknemers kiest voor een combinatie van korte, spontane onderbrekingen en langere, geplande vakantieperiodes.

Wat opvallend is: 1 op de 7 werknemers neemt niet alle beschikbare verlofdagen op. Voor veel werknemers vormt werkdruk een belangrijke drempel om vakantie op te nemen. 38,6 procent voelt zich door de leidinggevende aangemoedigd om regelmatig verlof te nemen. Daarnaast geeft ongeveer een kwart aan extra druk te ervaren door zichzelf of collega’s.

Toch is vakantie een belangrijk onderdeel van een gezonde werk-privébalans. Nu welzijn en het behouden van personeel steeds belangrijker worden, verwachten werknemers dat werkgevers voldoende aandacht besteden aan rust en herstel. Regelmatig vakantie opnemen helpt om stress te verminderen, nieuwe energie op te doen en uiteindelijk beter te presteren op het werk, benadrukt SD Worx Nederland.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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