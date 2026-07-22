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Nieuw onderzoek: huishouden kost gemiddeld 10 uur per week, maar in Groningen bijna 15 uur

Nederlanders besteden gemiddeld bijna tien uur per week aan het huishouden, blijkt uit nieuw onderzoek van smart home-merk MOVA. Vooral de regionale verschillen vallen op: Groningers zijn bijna twee keer zoveel tijd kwijt als Drenten.

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Opruimen, poetsen, wassen en koken: je huishouden een beetje aan kant houden, is een heuse dagtaak.

Waarom zijn Nederlanders bijna 10 uur per week kwijt aan het huishouden?

Met 9,9 uur per week besteden we dus meer dan een hele werkdag per week aan het huishouden, iedere week opnieuw. Het gaat daarentegen om een gemiddelde, en niet iedereen schraalt dus uren weg achter zijn of haar stofzuiger. Terwijl de een nog geen acht uur kwijt is, besteedt de ander bijna vijftien uur per week aan het huishouden.

Het gemiddelde van tien uur per week gaat vooral op aan terugkerende taken zoals het huis opruimen. 81 procent van de Nederlanders ruimt één keer of meerdere keren per week op. De

helft van de Nederlanders stofzuigt meerdere keren per week of zelfs dagelijks, terwijl één op

de vijf ook dagelijks of meerdere keren per week de dweil door het huis haalt.

Al die huishoudelijke taken kunnen soms best zwaar vallen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat een derde van de Nederlanders aangeeft gebukt te gaan onder alle huishoudelijke romslomp.

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Groningers besteden 14,8 uur per week aan schoonmaken, Drenten slechts 8,1 uur

Opvallend is dat er grote regionale verschillen te merken zijn als het aankomt op hoeveel tijd we kwijt zijn aan alle taken. Waar Groningers een flinke 14,8 uur per week kwijt zijn aan huishoudelijke taken, houden Drenten het juist bescheiden met 8,1 uur. Omgerekend betekent dat een verschil van bijna 350 uur per jaar, ruim negen volledige werkweken.

Ook leeftijd maakt een verschil. Jongvolwassenen tussen de 18 en 34 besteden gemiddeld minder dan negen uur per week aan het huishouden. Nederlanders ouder dan 65 besteden er meer tijd aan, met een gemiddelde van bijna twaalf uur per week. Jaarlijks levert dat een verschil op van 150 uur, bijna zeven volle werkdagen.

En ook gezinnen met jonge kinderen zijn aanzienlijk meer tijd kwijt aan het aan kant houden van het huishouden dan mensen zonder jonge kinderen. Heb je een huisdier of een grote woning? Ook dan is de kans groot dat je meer tijd kwijt bent aan je huishouden.

Wat levert schoonmaken op voor je gezondheid en mentale rust?

Hoewel het huishouden doen soms als een opgave kan voelen, heeft het natuurlijk ook veel voordelen. Om te beginnen natuurlijk een huis dat er weer netjes uitziet, en je leven dat ietsje meer op orde is. Schoonmaken geeft mensen een gevoel van controle over hun omgeving. Dat vermindert stress en verhoogt je productiviteit.

Onderzoek toont aan dat één uur schoonmaken per week al kan leiden tot een geluksboost van 53 procent. Taken zoals stofzuigen, strijken of tuinieren verbranden bovendien tussen de 150 en 300 calorieën per uur.

Maar een schoonmaak helpt niet alleen fysiek; het geeft ook ruimte in je hoofd. Door rommel op te ruimen, laat je negatieve energie, oude spijt en mentale ballast los. Dat verhoogt je zelfvertrouwen en maakt het makkelijker om veranderingen door te voeren.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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