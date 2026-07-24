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Experts waarschuwen voor nieuwe dopamine-apps: bestellen zonder ooit iets te ontvangen

FoodNeverComes laat gebruikers een maaltijd bestellen die nooit arriveert. De opvallende trend van zogeheten dopamine-apps groeit snel en roept vragen op over de manier waarop apps inspelen op ons beloningssysteem.

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Volgens de makers zijn inmiddels bijna een miljoen cravings bevredigd.

Ook de app Dopamine Shop speelt met hetzelfde idee. Gebruikers vullen een winkelmandje met alles wat ze maar willen – van een huisdier van nog geen euro tot een maan ter waarde van 99 miljoen dollar. Afrekenen hoeft niet, want er wordt nooit iets geleverd.

Dopamine zorgt al vóór de bezorging voor een beloningsgevoel

Het geheim zit hem in dopamine, een stofje in de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij motivatie en beloning, zo schrijft Gary Mortimer van The Conversation. Al tijdens het zoeken, kiezen en bestellen komt dopamine vrij. Juist die verwachting zorgt voor een prettig gevoel. Bij deze apps doorloop je bijna hetzelfde proces als bij een echte bestelling. Je zoekt iets uit, maakt een keuze en rondt de bestelling af. Alleen de laatste stap ontbreekt: er komt niets aan.

Het idee is niet helemaal nieuw. Veel mensen ervaren al een vergelijkbare kick door op webwinkels allerlei producten in hun winkelmandje te stoppen, om die vervolgens weer leeg te maken. Of door Pinterest-borden samen te stellen met een droomhuis dat nooit gebouwd wordt.

Onderzoek: kunnen dopamine-apps leiden tot echt koopgedrag?

Onderzoekers hebben de nieuwe dopamine-apps nog nauwelijks onderzocht. Toch plaatsen experts al een kanttekening. Vergelijkbare digitale ervaringen, zoals gratis casinospellen zonder echt geld, bleken in eerdere onderzoeken soms een opstap naar echt gokken.

Zo stapte in een onderzoek uit 2014 ongeveer een kwart van de deelnemers binnen zes maanden over van gratis casinogames naar online gokken met echt geld. Uit andere studies kwamen vergelijkbare resultaten. Of hetzelfde geldt voor nepwinkelen of nepbestellingen is nog niet bekend. Wel wijzen onderzoekers erop dat deze apps gebruikmaken van spelelementen die gebruikers kunnen blijven prikkelen.

Gratis bestaat niet

Hoewel de apps niets kosten, betaal je mogelijk op een andere manier. Veel van deze platforms verdienen geld met advertenties en verzamelen gegevens via cookies. Daardoor weten adverteerders precies waar jij naar kijkt. Heb je net een virtuele taco besteld of een nepjas in je winkelmandje gelegd? Dan is de kans groot dat je daarna juist advertenties krijgt voor echte taco’s of kleding.

Een gratis dopaminekick dus, maar niet zonder bijwerkingen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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