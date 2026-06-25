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Vrouwen kunnen écht meer last van de hitte hebben dan mannen: hierdoor komt dat

„Ik heb het zo warm”, „nee ik heb het juist warmer”; het voelt soms een beetje als een strijd om wie het het meest last heeft van de hitte. Maar als vrouwen zeggen dat ze het warmer hebben, dan klopt dat waarschijnlijk ook vaker dan je denkt.

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Er zijn namelijk meerdere factoren die invloed hebben op hoe mensen temperatuur ervaren. Daardoor kan het zijn dat vrouwen hitte soms anders en intenser voelen dan mannen.

Uiteindelijk maakt het deze dagen eigenlijk weinig uit wie ‘wint’: het is gewoon voor iedereen ontzettend warm. Maar toch zijn er redenen om te geloven dat vrouwen er misschien nog net iets meer last van hebben.

Hebben vrouwen meer recht om te klagen in de hitte?

„Dat vrouwen meer moeite kunnen hebben met hitte dan mannen, heeft alles te maken met biologie. Dus vrouwen hebben gelijk als ze klagen over de warmte; ze ervaren die anders dan mannen”, zegt huisarts dr. Amir Khan in het Britse tv-programma Lorraine. Hij noemt een aantal redenen waarom: „Ten eerste zweten vrouwen over het algemeen minder. Ze hebben wel hetzelfde aantal zweetklieren als mannen, maar ze produceren minder zweet. Daardoor verloopt die verdamping, die juist helpt om warmte kwijt te raken, bij vrouwen minder efficiënt.”

„Hormonen spelen natuurlijk ook een rol. Als je ongesteld bent, kan de tweede helft van je cyclus, waarin je progesteronniveau hoog is, je lichaamstemperatuur met wel een halve graad verhogen. Dat kan ervoor zorgen dat je het echt heel warm hebt. Tijdens de overgang zorgen schommelende oestrogeenniveaus bovendien voor opvliegers, wat de ‘hitte-ervaring’ nog erger kan maken”, benadrukt Khan.

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Na de overgang, wanneer het oestrogeenniveau daalt, kunnen vrouwen nog meer last krijgen van hitte. Oestrogeen helpt namelijk om bloedvaten elastisch te houden, dus zonder dat hormoon zetten ze minder goed uit en verloopt die warmte-afgifte minder goed.

Biologische verschillen tussen man en vrouw

Khan zegt dat je ook moet denken aan lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, die een rol spelen bij omgaan met hitte. „Vrouwen hebben gemiddeld een hoger vetpercentage. Dat vet is belangrijk en gezond, maar het werkt ook isolerend tegen warmte, waardoor het warmte langer vasthoudt.”

Dan is er nog een belangrijke reden: „Een van de belangrijkste manieren waarop ons lichaam afkoelt, is door bloed naar de huid te sturen zodat warmte kan ontsnappen via verdamping”, zegt Khan. Maar: „Bij vrouwen gebeurt dat minder efficiënt, omdat ze kleinere hartkamers hebben, waardoor het hart minder krachtig bloed kan rondpompen. Daarnaast hebben vrouwen smallere bloedvaten, die minder goed kunnen uitzetten.”

Vrouwen hebben meer last van zwelling

Naast dat vrouwen volgens Khan minder intens zweten dan mannen, is er nog een factor die hitte vervelender maakt voor vrouwen. „Iets anders wat bij vrouwen in de hitte kan gebeuren, is dat enkels opzwellen. Dat komt doordat wanneer bloed naar de huid wordt gestuurd om af te koelen, er ook wat vocht uit de bloedvaten kan lekken. Door de zwaartekracht zakt dat vocht naar beneden, waardoor enkels kunnen opzwellen”, benadrukt Khan.

En dat is dus waarom vrouwen in de hitte soms meer last kunnen hebben van zwelling en warmte, omdat ze deels afhankelijk zijn van andere koelmechanismen dan alleen zweten.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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