Onderzoekers waarschuwen: je smartwatch kan juist meer stress en angst veroorzaken
Veel mensen dragen een smartwatch of slimme ring om gezonder te leven. Je hartslag, slaap en stressniveau: alles wordt netjes bijgehouden. Handig, zou je denken. Maar voor sommige mensen werkt het juist averechts. In plaats van rust geeft het stress.
Zeker mensen met gezondheidsangst of paniekklachten kunnen er extra gevoelig voor zijn. En dat is geen kleine groep, blijkt uit steeds meer onderzoek en ervaringen uit de praktijk.
‘Hartslag 130’ en meteen paniek
Het klinkt herkenbaar: je voelt je prima na een wandeling, maar kijkt op je smartwatch en ziet een hoge hartslag. Opeens slaat de twijfel toe. Is dit wel goed?
Vaak is er een logische verklaring, zoals inspanning of hoogteverschil. Maar op dat moment kan één getal genoeg zijn om je onrustig te maken. Voor sommige gebruikers wordt het zelfs zo vervelend dat ze hun smartwatch uiteindelijk maar afdoen.
Je brein houdt niet van onverwachte cijfers
Volgens onderzoekers komt dat door hoe ons brein werkt. Dat is constant bezig met voorspellen: hoe je lichaam zich hoort te voelen, wat normaal is, wat je kunt verwachten. Als de werkelijkheid daar niet bij past, bijvoorbeeld een hogere hartslag dan verwacht, ontstaat er een soort ‘waarschuwing’ in je hoofd. Meestal corrigeert je brein dat vanzelf. Maar een smartwatch kan dat proces verstoren.
Waar je gevoel misschien zegt ‘ik ben gewoon moe’, zegt je horloge ineens iets anders: ‘Je hartslag is verhoogd.’
Van meten met een smartwatch naar piekeren
En precies daar gaat het mis. Die cijfers lijken objectief en betrouwbaar, waardoor je er sneller waarde aan hecht dan aan je eigen gevoel. Vooral mensen die al gevoelig zijn voor angst gaan dan sneller checken, analyseren en vergelijken. En hoe meer je dat doet, hoe groter de kans dat je gaat twijfelen aan je lichaam.
Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan: je checkt meer, je maakt je meer zorgen en daardoor ga je nog meer checken. Opvallend genoeg werkt het niet bij iedereen zo. Sommige mensen vinden die data juist geruststellend. Zij krijgen het gevoel dat ze grip hebben op hun gezondheid. Waarom de één er rustig van wordt en de ander juist onrustig, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk speelt persoonlijke gevoeligheid voor angst een grote rol.
Wanneer het meten met een smartwatch te veel wordt
Het probleem zit niet in de technologie zelf, maar in het gebruik ervan. Wat begint als ‘gezond in de gaten houden’, kan langzaam veranderen in voortdurend controleren. En dat kan uitmonden in meer stress in plaats van minder.
Experts adviseren daarom om kritisch te kijken naar je eigen gebruik. Merk je dat je vaker onrustig wordt door je data dan gerustgesteld? Dan kan het helpen om een stap terug te doen. Denk aan een dag je horloge afdoen, meldingen uitzetten of je data minder vaak bekijken. Soms blijkt dan iets opvallends: zonder al die cijfers voelt je lichaam vaak een stuk normaler dan je dacht.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Miriam (32) leeft van 1317 euro per maand en heeft schulden: ‘Soms sla ik het avondeten over’
- Dit is de ‘gelukkigste baan’ in Nederland: 80.000 euro salaris als starter
- Groot onderzoek: koffie en thee boven 65 graden gelinkt aan tot 3 keer hoger risico op slokdarmkanker
- Louise (49) werkte op 9/11 op verdieping 101 en nam na het eerste vliegtuig een beslissing: ‘Dat betekende leven in plaats van dood’
- Energieprijzen op hoogste niveau in 3 jaar: met deze 6 simpele tips bespaar je dit najaar geld