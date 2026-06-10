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Relatietherapeuten delen empathische trucs die een ruzie met je partner sneller laten zakken

Volgens relatietherapeuten draait een ruzie met je partner zelden alleen om boosheid. Met empathie zie je sneller wat iemand echt nodig heeft, juist op het moment dat er een afstand tussen jullie dreigt te ontstaan.

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Onder de eerste boosheid zitten vaak gevoelens als verdriet, teleurstelling of stress. Wat is dan de slimste manier om snel en, als het kan, makkelijk een ruzie te beëindigen?

Waarom boosheid bij ruzie vaak niet de echte emotie is

Door met meer empathie te luisteren en te proberen te begrijpen wat er onder de oppervlakte speelt, kun je beter inspelen op wat iemand echt nodig heeft en voorkom je onnodige conflicten, zegt relatietherapeut Anna Elton tegen Time Magazine.

Hoe moeten we dit volgens Elton zien? „Wat je ziet als boosheid is eigenlijk maar het topje van de ijsberg”, zegt ze. Boosheid is meestal een secundaire emotie. Daaronder zitten vaak gevoelens zoals verdriet, teleurstelling of stress. Juist daar speelt empathie een belangrijke rol.”

Volgens therapeuten draait het verschil om de vraag: werk je samen, of voelt het als ‘jij tegen mij’? Empathie kun je trainen, dat helpt om ruzies sneller op te lossen of zelfs te voorkomen.

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Zo benader je een ruzie met je partner het beste

Techniek 1: leg de ruzie uit alsof je met een kind praat

Een eerste manier om een ruzie op te lossen met meer empathie, is om het conflict aan jezelf uit te leggen alsof je het aan een kind vertelt. Leg stap voor stap uit wat er is gebeurd, zegt klinisch maatschappelijk werker HJ Cho tegen Time. Probeer geen beladen woorden te gebruiken, vertel geen lang verhaal met veel details en gebruik geen taal die de ander als slechterik neerzet. Richt je in plaats daarvan op wat er echt is gebeurd, inclusief hoe je je voelde en wat de ander dacht.



Dit werkt omdat eenvoud een neutralere versie van de gebeurtenissen naar boven haalt: de versie waarin ruimte is voor een ander perspectief.

Techniek 2: schrijf de ruzie op vanuit het perspectief van de ander

Een andere oefening om juist te reflecteren op een ruzie, is om van perspectief te wisselen. Schrijf een situatie eerst vanuit jezelf op, doe daarna alsof je de ander bent. Zo zie je dat meerdere dingen tegelijk waar kunnen zijn: jij kunt je gekwetst voelen, terwijl de ander stress ervaart. Kies een recente situatie die niet goed verliep en schrijf er een alinea over vanuit jouw eigen perspectief. Beschrijf daarna dezelfde situatie opnieuw, maar dan vanuit het perspectief van de ander, gebruik daarbij ‘ik’-zinnen, alsof jij die onhandige partner bent.

Je zou je ervaring bijvoorbeeld zo kunnen beschrijven: „Mijn partner is afgeleid en luistert niet echt als ik over mijn dag praat.” Kijk daarna wat die ander mogelijk heeft meegemaakt. Je tweede alinea zou er dan zo uit kunnen zien: „Ik had een stressvolle dag en was mentaal uitgeput. Ik heb niet de energie om volledig mee te doen, maar het kan me wel degelijk iets schelen.”

Techniek 3: neem 90 seconden pauze voordat je reageert

Een vierde techniek is om tijdens een ruzie een korte pauze te nemen, zo’n 90 seconden. Kijk daarna weer vanuit je eigen perspectief naar de situatie en vraag jezelf af: ‘Wat heb ik misschien gemist?’ Wat voelt de ander, wat wil diegene duidelijk maken?

Techniek 4: zoek bewust naar wat jullie nog delen

„Tot slot kun je tijdens een conflict bewust zoeken naar iets wat jullie delen. Bij ruzies voelen mensen vaak meer afstand tot elkaar, alsof ze de ander niet meer herkennen. Denk aan een moeilijke periode die jullie samen hebben meegemaakt, een grap die alleen jullie begrijpen of aan een bijzondere herinnering. Door jezelf daaraan te herinneren, wordt het makkelijker om het gesprek op een constructieve manier voort te zetten”, zegt sociaal psycholoog Patty Van Cappellen tegen Time.

Eerst empathie voor jezelf

Voordat je empathie voor anderen kunt opbrengen, moet je volgens Cho eerst empathie voor jezelf hebben. Als je streng bent voor jezelf en je eigen gevoelens, wordt het ook moeilijker om mee te voelen met iemand anders.

Voel je je voor of na een lastig gesprek boos, verdrietig of gefrustreerd? Neem dan een minuut de tijd om tegen jezelf te praten zoals je tegen een goede vriend zou praten. Zeg niet: „Stel je niet aan” of „je overdrijft”. Kies liever woorden als: „Dat was moeilijk om te horen. Het is logisch dat je je zo voelt.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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