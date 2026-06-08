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Dat onverklaarbare spookgevoel in oude huizen? Het kúnnen gewoon je oren zijn, stelt de wetenschap

Dat onverklaarbare spookgevoel dat sommige mensen krijgen in oude gebouwen of zogenoemde spookhuizen, heeft mogelijk een heel aardse verklaring.

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Volgens onderzoek van MacEwan University in Canada, hoeft het helemaal niet te gaan om iets bovennatuurlijks. Het kan veroorzaakt worden door ‘onhoorbaar geluid’ uit de omgeving.

Het bekende, maar onverklaarbare spookgevoel

Wie weleens een oud gebouw bezoekt dat bekendstaat als ‘spookachtig’, kent het fenomeen: een plots gevoel van onrust, angst of een ongemakkelijk gevoel zonder duidelijke reden. Dat spookgevoel wordt vaak gezien als bewijs voor paranormale activiteit. Maar volgens wetenschappers is daar mogelijk een veel simpelere verklaring voor.

Wist je trouwens dat wereldster Adele eerder een huis bezat dat als spookhuis bekend stond?

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De onderzoekers wijzen op infrasound: lage geluidsgolven onder de 20 hertz. Die zijn te laag om door het menselijk oor te worden waargenomen, maar ze kunnen wel invloed hebben op hoe mensen zich voelen.

Infrasound komt overal voor. Denk aan stormen, verkeer, ventilatiesystemen en oude installaties zoals verwarmingsketels of leidingen in oudere gebouwen. Juist in oudere huizen en gebouwen kan dat soort geluid zich makkelijker ophopen of aanwezig zijn, wat zou kunnen bijdragen aan dat ‘rare gevoel’.

Onderzoek met geluid en stressmetingen

In de studie werden deelnemers blootgesteld aan verschillende geluidsomgevingen. Ze luisterden naar rustige muziek of juist naar meer onheilspellende geluiden. Een deel van de groep werd daarnaast onbewust blootgesteld aan infrasound via luidsprekers buiten de ruimte.

Na afloop werd gekeken hoe mensen zich voelden en hoe hun lichaam reageerde. De resultaten waren opvallend: deelnemers die infrasound hadden ervaren, gaven vaker aan zich ongemakkelijk, geïrriteerd of somber te voelen, ongeacht welk geluidsfragment ze hoorden.

Het effect bleef niet alleen bij het voelen van zo’n spookgevoel. Onderzoekers maten ook het stresshormoon cortisol in het lichaam van de deelnemers. Bij de groep die werd blootgesteld aan infrasound lagen die waarden hoger, wat wijst op een verhoogde stressreactie.

Waarom we het spookachtig noemen

Volgens de onderzoekers laat dat zien dat mensen wel degelijk iets ervaren in dit soort omgevingen, maar dat de verklaring waarschijnlijk niet paranormaal is. Ons brein probeert onbewuste signalen te verklaren. Als je je ongemakkelijk voelt zonder duidelijke reden, zoekt het brein vaak een verhaal dat daarbij past. In een oud, donker gebouw kan dat al snel een spookverhaal worden. En bij een spookverhaal hoort een spookgevoel.

De studie suggereert dat vooral oudere gebouwen gevoelig kunnen zijn voor dit effect. Dat komt omdat daar vaker bronnen van lage trillingen aanwezig zijn, zoals verouderde ventilatie, leidingen of constructiegeluid. Dat zou kunnen verklaren waarom juist dit soort locaties zo vaak worden gezien als spookachtig.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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