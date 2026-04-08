Dit gebeurt er als je als ouder steeds op je telefoon zit (en het is niet goed voor je kind)

Ouders ergeren zich vaak aan hun kinderen die maar niet van de iPad af te slaan zijn of voortdurend op hun telefoon zitten. Bijvoorbeeld om Snapchat-berichten te versturen aan de keukentafel. Maar eerlijk is eerlijk, zo blijkt: ouders doen vaak precies hetzelfde. Ook zij zitten regelmatig op hun telefoon en zijn daardoor minder aandachtig.

En dat blijft niet onopgemerkt. Kinderen storen zich daar namelijk ook aan en vinden het vervelend als hun ouders meer met hun scherm bezig zijn dan met hen. Uit onderzoek van I&O Research blijkt ook dat zes van de tien kinderen in de leeftijd van 11 tot 17 jaar zich ergert aan telefoonverslaafde ouders.

Telefoonverslaafde ouders luisteren niet

De cijfers liegen er niet om: de meerderheid (59 procent) van de jongeren ergert zich wel eens aan het telefoongebruik van hun ouders. Dit geldt even vaak voor jongens als voor meisjes. Een kwart (25 procent) ergert zich hier zelfs op dagelijkse basis aan.

De helft (48 procent) van de jongeren die zich ergeren geeft aan dat ze het vervelend vinden als hun ouders niet luisteren als zij hen wat vertellen. Ook zegt ruim een derde het oneerlijk te vinden dat ouders vaker op hun telefoon mogen dan zijzelf. Een net zo groot deel (34 procent) vindt het ergerlijk als hun ouders op de telefoon kijken tijdens het avondeten.

📱 Wat voor invloed hebben telefoonverslaafde ouders? Metro schreef al eerder over wat het met jonge kinderen doet als ouders constant op hun telefoon zitten. Wat blijkt; het belemmert de taalontwikkeling van kinderen, bleek uit het onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Developmental Psychology. Ouders die meer gebruikmaakten van schermen, hadden automatisch kinderen die dat ook deden. De kinderen hadden een slechtere aanleg voor grammatica en woordenschat, zo blijkt uit het onderzoek onder ouders van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Naar een scherm staren in plaats van in gesprek gaan met je kind is niet zonder gevolgen, blijkt dus.

Kinderen hebben er last van

LUBACH besteedde op tv gisteren aandacht aan het probleem dat ouders in het bijzijn van hun kinderen zo vaak vastgeplakt zitten aan hun telefoon. Want kinderen klagen volgens hem steeds vaker over het telefoongebruik van hun ouders: „Mijn ouders zitten superveel op Instagram. Ze zeggen dan dat ik niet op m’n telefoon mag en dan pakken ze zelf hun telefoon”, vertelt een jong kind. „Altijd zit mijn moeder op haar telefoon, zelfs tijdens het eten. Ze kan eigenlijk niet zonder“, zegt een meisje, of: „Ze zijn al best vaak weg en dan zitten ze thuis wéér op hun telefoon”. „Je kunt ook een keer wat anders doen dan appen”, vertellen kinderen onder andere.

Hersenonderzoeker Marion van den Heuvel benadrukt bij de Universiteit van Nederland de negatieve effecten van het feit dat ouders hun telefoon vaak verkiezen boven de aandacht voor hun kinderen. „Toen smartphones hun intrede deden, werd de verminderde aandacht voor hun kinderen een stuk zichtbaarder.”

„Overal zie je mensen in het niets staren, met dat ‘lege, uitdrukkingsloze gezicht’. Dat lijkt sterk op het ‘still face‘-gezicht uit psychologische experimenten. In zekere zin is dat vandaag de dag bijna een alledaagse versie daarvan geworden. Kinderen groeien op in een omgeving waarin ze regelmatig afwezige blikken zien. Waar dat vroeger een situatie was in een lab, gebeurt het nu thuis”, zegt de onderzoeker.

Slechte invloed ouders op kinderen

Onderzoekers hebben dat idee ook letterlijk getest: wat gebeurt er als ouders hun aandacht volledig op hun smartphone richten terwijl hun kind erbij is? Veel ouders gebruiken hun telefoon tijdens belangrijke momenten zoals eten, spelen en zelfs voor het slapengaan. Dat betekent dat kinderen regelmatig te maken krijgen met een gebrek aan directe aandacht en interactie.

Als dit soort situaties vaak voorkomen, kan een kind op den duur het gevoel krijgen dat de ouder er niet echt voor hem of haar is. „Dat heeft meer gevolgen dan je denkt. Als het kind uiteindelijk heeft geleerd: mijn moeder is er niet voor me, zal dat zal echt meegenomen worden naar de rest van het leven. Omdat het continu die boodschap is; ik ben eigenlijk niet zo belangrijk”, benadrukt van den Heuvel.

