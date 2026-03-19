Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de ideale hoeveelheid slaap per nacht om diabetes te voorkomen

Diabetes type 2 komt steeds vaker voor: zo’n 400.000 Nederlanders hebben diabetes type 2 zonder dat ze het zelf weten. Deze ziekte kan op de lange termijn veel schade aanrichten, dus voorkomen is beter dan genezen. En daarin blijkt je nachtrust een belangrijke rol te spelen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de hoeveelheid slaap die je krijgt sterk samenhangt met het risico op insulineresistentie, diabetes en andere stofwisselingsstoornissen. Maar wat is nu het minimum dat je qua slaap nodig hebt?

In de video hierboven hoor je over het effect van slaaptekort op je leven.

Verband tussen hoeveel slaap en diabetes

Wetenschappers van de Nantong Universiteit in China besloten er onderzoek naar te doen. Zij concludeerden dat zeven uur en achttien minuten slaap per nacht de ideale hoeveelheid zou kunnen zijn om insulineresistentie te voorkomen, wat een belangrijke voorloper is van diabetes type 2. Volgens hen kan onregelmatig slapen een vicieuze cirkel creëren, waarbij uitslapen in het weekend net zo gevaarlijk kan zijn als slapeloosheid.

De wetenschappers analyseerden gegevens van 23.000 Amerikaanse volwassenen die elke nacht hun slaap registreerden en hun bloedsuikerspiegel lieten meten. Uit het onderzoek blijkt dat zowel te weinig als te veel slaap samenhangt met een slechtere bloedsuikerregulatie. De perfecte hoeveelheid slaap bleek zeven uur en achttien minuten te zijn, maar twee uur slaap in het weekend bleek juist tot slechtere resultaten te leiden. Voor mensen die doordeweeks slecht slapen, blijkt extra slaap juist gunstig te zijn.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Verstoorde nachtrust

Mensen die doordeweeks meer slapen dan aanbevolen en ook in het weekend bijslapen, lopen volgens de onderzoekers een verhoogd risico op een ‘verstoorde glucosehuishouding’. Ook is het volgens de onderzoekers zo dat een slechte bloedsuikerregulatie kan leiden tot een verstoorde nachtrust. „Dat kan een vicieuze cirkel veroorzaken: als je stofwisseling uit balans raakt, kun je slechter slapen. En die slechte slaap – bijvoorbeeld langer of onrustiger slapen – kan je stofwisseling vervolgens weer verder verstoren.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties