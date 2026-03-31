Samen sporten maakt je niet alleen fitter, maar ook gelukkiger

In je eentje sporten is makkelijk, maar lang niet zo gezellig. En dat wijst steeds meer onderzoek ook daadwerkelijk uit: dat samen bewegen niet alleen goed is voor je lichaam, maar ook je mentale welzijn en sociale leven versterkt.

Dat beweging gezond is, dat weten we al langer. Het helpt bij stress, angst én slaap. Maar wie in groepsverband sport, lijkt daar extra voordeel uit te halen.

Een groot recent onderzoek, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, laat zien dat groepssport samenhangt met een sterkere afname van depressieve klachten dan in je eentje sporten. Een andere studie onder studenten toont bovendien aan dat deelnemers aan groepslessen minder stress ervaren en zich zelfverzekerder voelen.

Combinatie van bewegen en sociale verbinding

De kracht zit hem volgens de ondernemers vooral in de combinatie van bewegen en sociale verbinding. Samen sporten zorgt voor meer contact, herkenning en onderlinge steun.

Dit sluit aan bij de hypothese van sociaal psycholoog Jonathan Haidt. Hij stelt dat mensen van nature sociale wezens zijn die juist gelukkiger worden van gezamenlijke ervaringen.

Samen sporten leidt tot meer verbondenheid

Van oudsher bewegen mensen al samen: denk aan dans, rituelen en sport. Zulke activiteiten versterken groepsgevoel en samenwerking. Onderzoek van Scott Wiltermuth laat zien dat synchroon bewegen, zoals bijvoorbeeld tegelijk dansen of sporten, leidt tot meer onderlinge verbondenheid en samenwerking.

In de praktijk kiezen veel mensen juist voor individueel sporten, zoals hardlopen. Dat is flexibel en makkelijk in te plannen. Maar wie alleen sport, laat volgens onderzoekers kansen liggen op sociaal vlak. Groepslessen, teamsport of samen yoga doen, kunnen juist zorgen voor meer motivatie én plezier.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen die zich verbonden voelen met een groep, zich over het algemeen ook beter voelen. Tijdens gezamenlijke activiteiten, zoals sporten, ontstaat er vaak een gevoel van energie en verbondenheid. Sommigen omschrijven dit zelfs als een flow, waarbij je helemaal opgaat in het moment.

Gezondheidsvoordelen van sporten

Over de fysieke en mentale gezondheidsvoordelen van sporten hebben we al vaker geschreven. Wist je bijvoorbeeld dat je niet altijd keihard hoeft te sporten voor een gezonder leven? High-Intensity Interval Training, in het kort HIIT genoemd, verbetert je conditie zeker. Maar als je streeft naar een langer en gezonder leven, kan het beter zijn om het tempo tijdens het sporten te matigen.

Volgens een ander onderzoek, dat in het wetenschappelijke Medicine & Science in Sports & Exercise verscheen, hoef je geen uren in de sportschool door te brengen om de resultaten ervan te zien. Uit de studie bleek dat mensen die twee keer per week zo’n 30 minuten krachttraining doen al in staat zijn om hun spiermassa te vergroten.

