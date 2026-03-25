Open werkplekken dé nieuwe hype, maar het kan zorgen voor meer pestgedrag

Een open kantoor biedt een dynamische en flexibele omgeving zonder vaste muren, waardoor samenwerking en contact met collega’s wordt gestimuleerd. Zo’n werkplek kan erg prettig zijn: je hebt meer sociale interactie, je bent niet gebonden aan één vaste plek en het geeft een gevoel van vrijheid.

Naast de opkomst van ‘hybride werken‘, zie je ook de populariteit van ‘open kantoren’, maar daar hangt een groot nadeel aan; namelijk pestgedrag, blijkt uit nieuw onderzoek.

Meer pestgedrag

Open kantoren, waar veel collega’s zonder gescheiden te zijn, samenwerken, zijn populair. Ze zouden zorgen voor meer contact, creativiteit en een betere samenwerking. Maar nieuws Zweeds onderzoek laat ook een nadeel zien. Uit onderzoek onder ruim 3300 werknemers blijkt dat mensen in zulke ‘kantoortuinen’ vaker te maken krijgen met pestgedrag, zoals roddelen, buitensluiten en steeds terugkerende opmerkingen, meldt NTR Wetenschap.

Onderzoeker naar pestgedrag op de werkvloer Ivana Vranjes legt uit hoe dat kan: „Als het aankomt op cijfers van pestgedrag op de werkvloer, dan zien we dat in Nederland de cijfers ergens tussen de 5 procent en 27 procent liggen. Als we internationaal kijken, dan liggen de cijfers tussen de 3 en 15 procent.”

Onderzoekers vergeleken mensen in open kantoortuinen met collega’s in kleinere kantoren of privéruimtes. Wat bleek? In open ruimtes ligt de kans om gepest te worden duidelijk hoger.

👇 Pestgedrag op de werkvloer komt nog vaak voor Metro schreef al eerder over de impact van pesten op de werkvloer: „Pestgedrag op de werkvloer levert stress en angst op, maar vermindert ook het zelfvertrouwen en de werkprestaties van medewerkers. Naast de mentale impact, kan het in sommige gevallen zelfs tot fysieke gezondheidsproblemen leiden. Dat heeft als gevolg dat medewerkers kunnen uitvallen of simpelweg vertrekken”, benadrukt Monica van der Meeren, Regional Director EMEA bij Top Employers Institute.

Hoe komt het?

Volgens de onderzoekers komt die toename van pestgedrag doordat collega’s elkaar zo de hele dag zien en horen. Kleine irritaties stapelen zich zo op en kunnen uiteindelijk omslaan in pestgedrag. „Dat kan een kleine roddel over iemand zijn of het kan iemand buitensluiten zijn. Maar soms kan het ook te maken hebben met je werk. Dus je kunt bijvoorbeeld systematisch moeilijkere of juist meer saaie taken krijgen dan anderen of onrealistische deadlines opgelegd krijgen”, benadrukt Vranjes.

En dat heeft gevolgen. Werknemers in dit soort kantoren denken er vaker over na om een andere baan te zoeken. Maar toch zijn er wel oplossingen. „Er is wel een beweging naar meer ‘activiteit gericht’ werken. Dat wil zeggen dat je een kantoorruimte hebt die je indeelt in verschillende zones voor verschillende soorten taken die mensen kunnen doen. Dan heb je bijvoorbeeld een zone voor meer geconcentreerd werk en een zone voor meer collaboratief werk zoals vergaderen”, zegt Vranjes.

Het advies van de onderzoekers is dan ook om kantoren op te delen in kleinere ruimtes en spanningen zo vroeg mogelijk aan te pakken.

