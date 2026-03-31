Mentale gezondheid ouders heeft invloed op schermtijd en beweging van tieners

Hoe een ouder zich mentaal voelt, lijkt direct samen te hangen met hoe gezond hun kind leeft. Uit een grootschalige studie in Finland blijkt dat tieners van ouders die beter in hun vel zitten, meer bewegen en minder schermtijd hebben.

Onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 5800 ouder-kindparen en volgden hen meerdere jaren. Daarbij keken ze naar het mentale welzijn van ouders en het gedrag van hun kinderen rond bewegen, schermgebruik en gezondheid.

Minder schermtijd, meer beweging

Tieners van ouders met een goede mentale gezondheid bleken actiever in hun vrije tijd en zaten minder lang op hun telefoon, tablet of computer. Dat verband was zichtbaar rond de leeftijd van 11 jaar, maar bleef ook bestaan toen de kinderen 14 werden.

Gemiddeld bewogen jongeren in de studie zo’n 6,5 tot 7 uur per week. Tegelijkertijd brachten ze doordeweeks ongeveer anderhalf tot bijna twee uur per dag door op digitale media. In het weekend liep dat op tot bijna drie uur per dag.

Invloed van stress en somberheid

De mentale gesteldheid van ouders speelde daarin een duidelijke rol. Meer depressieve klachten bij ouders hingen samen met minder beweging bij hun kinderen. Tegelijk hing een sterker gevoel van grip en balans bij ouders juist samen met minder schermtijd bij tieners.

Volgens onderzoekers kan dat komen doordat ouders met mentale klachten meer moeite hebben om structuur en gezonde routines aan te brengen in het dagelijks leven.

Er werd geen duidelijk verband gevonden tussen de mentale gezondheid van ouders en het gewicht van hun kinderen. Hoewel overgewicht onder jongeren wereldwijd toeneemt, lijkt dat volgens deze studie niet direct samen te hangen met hoe ouders zich mentaal voelen.

Wel is bekend dat weinig beweging en veel schermtijd belangrijke risicofactoren zijn voor overgewicht en gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

Gewoontes die blijven hangen

Wereldwijd haalt ongeveer 80 procent van de jongeren de aanbevolen hoeveelheid beweging niet. Tegelijk neemt het gebruik van digitale media al jaren toe. Juist die combinatie maakt het volgens onderzoekers belangrijk om naar de thuissituatie te kijken.

Gedrag dat in de tienerjaren ontstaat, blijft vaak hangen. Dat betekent dat patronen rond schermgebruik en beweging op jonge leeftijd invloed kunnen hebben op de gezondheid later in het leven.

Belang van het gezin

De studie onderstreept dat gezondheid niet alleen draait om het kind zelf, maar ook om de omgeving waarin het opgroeit. Ouders spelen daarin een grotere rol dan vaak wordt gedacht.

Hoewel het onderzoek geen direct oorzaak-gevolg aantoont, laat het wel zien dat het mentale welzijn van ouders een belangrijke factor kan zijn in hoe gezond tieners leven. Dat maakt het volgens onderzoekers een onderwerp dat meer aandacht verdient: voor ouders, maar ook in beleid en preventie.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

