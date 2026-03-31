Brain rot treft vooral Gen Z: minder focus, meer stress

Brain rot: de term die de mentale achteruitgang omschrijft die ontstaat door het overmatig consumeren van content op sociale media. En vooral Gen Z blijkt hier volgens nieuw onderzoek de dupe van te zijn.

Jongeren hebben meer moeite met concentreren en ervaren vaker mentale overbelasting door constante digitale prikkels.

De verslaving van Gen Z aan sociale media

Meer dan de helft van de Gen Z’ers (54 procent) geeft aan moeite te hebben om langere tijd gefocust te blijven zonder hun telefoon, mail of apps te checken.

Ook op vrije dagen zijn de verschillen groot, zo blijkt uit het onderzoek van Austria Tourism onder ruim 1000 Nederlanders. Zo zit 32 procent van de jongeren zes uur of langer per dag achter een scherm, tegenover 9 procent van de babyboomers.

Mentale overbelasting door digitale prikkels

Daarnaast geeft 38 procent van de ondervraagden jongeren aan vaak last te hebben van mentale overbelasting of keuzestress door alle digitale prikkels. Bij babyboomers is dat slechts 3 procent.

Ook voelt meer dan de helft van de jongeren zich ’s ochtends niet uitgerust. Volgens psycholoog Bardia Monshi is dit geen verrassing: „Onze aandacht wordt steeds vaker gekaapt. Dat leidt tot concentratieproblemen, vermoeidheid en zelfs angstklachten.”

Anti-Brain-Rot-Experience voor Gen Z

Om te proberen daar iets aan te veranderen, nodigt Oostenrijk vijf Nederlandse jongeren uit voor een bijzonder experiment: een vijfdaagse, schermvrije detox in de Alpen. Dus geen sociale media.

Tijdens deze zogeheten ‘Anti-Brain-Rot-Experience’ doen deelnemers alleen analoge activiteiten, onder begeleiding van wetenschappers. Het doel is om het brein tot rust te brengen en opnieuw te laten wennen aan echte, offline ervaringen.

Volgens neurowetenschapper Bernd Hufnagl is dat hard nodig. „Vakanties zouden het brein niet nóg meer prikkels moeten geven, maar juist betere. Analoge ervaringen helpen om aandacht en geheugen te herstellen.”

Echte ervaringen essentieel om te herstellen

Volgens onderzoekers zijn echte ervaringen essentieel om te herstellen van de constante digitale input van sociale media. Activiteiten in de natuur, zoals wandelen of sporten, activeren meerdere zintuigen tegelijk en blijven daardoor beter hangen.

Oostenrijk profileert zich daarmee als plek waar je niet alleen kunt ontspannen, maar jezelf ook echt kunt herstellen. Het doel? Minder schermtijd, meer focus en een brein dat weer tot rust komt.

Gevolgen van de verslaving

En dat is belangrijk, want uit eerdere onderzoeken zijn de gevaren van een telefoonverslaving aangekaart. Zo lopen tieners die verslavend gedrag vertonen bij social media, mobiele telefoons of videogames, ongeveer twee keer meer kans op zelfmoordgedachten en -pogingen. Ook symptomen van angst, depressie, agressie of gedragsproblemen komen vaker voor.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

