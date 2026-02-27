Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetenschapper onthult: zo vaak zou je eigenlijk je tandenborstel moeten vervangen

Of je nu met een elektrische tandenborstel poetst of een ‘gewone’ tandenborstel: je zal ‘m om de zoveel tijd moeten vervangen. Maar hoe vaak moet je dat eigenlijk doen? Wetenschapper Dr. Primrose Freestone geeft het verlossende antwoord.

De meeste mensen hanteren geen strenge regels voor het vervangen van hun tandenborstel, maar doen dat ‘op gevoel’. Zodra ze zien dat de borstel er versleten uitziet of niet meer lekker poetst, kopen ze een nieuwe. Toch is het volgens Primrose Freestone, universitair hoofddocent klinische microbiologie aan de Universiteit van Leicester, belangrijk om hier iets strikter in te zijn.

Hoe vaak moet je je tandenborstel vervangen?

Zij adviseert namelijk om je tandenborstel elke drie maanden te vervangen, tenzij je een mond- of tandvleesinfectie hebt. „Een tandenborstel moet je elke drie maanden vervangen. Als je echter een mond- of tandvleesinfectie hebt, moet je de tandenborstel vaker vervangen om herinfectie te voorkomen”, zo legt ze uit aan Dailymail.

Zo maak je je tandenborstel goed schoon

Volgens haar gaat het vaak mis met hoe vaak mensen hun tandenborstel vervangen én hoe ze deze schoonmaken en bewaren tussen de poetsbeurten door. „Voedselresten die na het tandenpoetsen achterblijven, kunnen de groei van bacteriën en schimmels bevorderen”, zo voegde ze eraan toe. „In je mond leven meer dan 500 soorten bacteriën en schimmels, sommige daarvan komen elke keer dat je je tanden poetst op je tandenborstel terecht. Het is dus essentieel om je tandenborstel goed schoon te maken.”

Het schoonmaken is volgens haar heel simpel. „Je moet je tandenborstel elke keer na gebruik minstens 30 seconden onder de warme kraan afspoelen om tandpasta, bacteriën of voedselresten die na het poetsen zijn achtergebleven te verwijderen.” Als je het iets grondiger wil aanpakken, kun je de borstel volgens haar ook 30 minuten laten weken in zuiveringszout, waterstofperoxide, antibacterieel mondwater of 1 minuut in hete stoom van een waterkoker.

Pas op voor toilet in de buurt

Primrose Freestone heeft zelf zo haar eigen methode om haar tandenborstel schoon te houden. „Als microbiologe was ik mijn tandenborstel ook elke week met antibacteriële handzeep. Dat verwijdert zowel voedselresten als de microben die de hete kraan niet heeft gedood. Ik zorg er ook voor dat mijn tandenborstel niet in de buurt van het toilet ligt, omdat de spoelvloeistof van het toilet een tandenborstel kan besmetten met fecale bacteriën.”

Iets wat ook niet verstandig is, is je tandenborstel laten slingeren bij je wasbak.

