Wat is heterofatalisme? ‘Mannen leveren niet wat vrouwen verwachten’

Steeds meer vrouwen geven het heterodaten op. Dat wordt heterofatalisme genoemd: het besef dat blijven proberen meer kost dan het oplevert. Deze beweging is niet alleen zichtbaar in de Verenigde Staten, ook in Nederland kiezen vrouwen er steeds vaker voor om single te blijven.

Vrouwen zijn niet meer pessimistisch over daten, maar geven het gewoon op, een verschijnsel dat ‘heterofatalisme’ wordt genoemd, en werd besproken in Radio 1-programma De Rode Draad.

Waarom vrouwen niet meer op zoek zijn naar een relatie

Heterodaten staat op een laag pitje. Dat komt door meerdere factoren, maar met name door de emotionele teleurstelling: dat er niet aan hun behoeften wordt voldaan. „Dat mannen niet leveren wat vrouwen verwachten in deze tijd”, zo vat Radio 1-presentatrice Natasja Gibbs het samen. Metro scheef al eerder over het verschijnsel dat steeds meer millennials bewust single zijn. En over de redenen om langdurig single te zijn.

Het is echt een ding, bevestigt Vrij Nederland-journalist en antropoloog Laura Kemp, die het op haar redactie besprak. „Toen dachten we: is het alleen maar een trend, of ook onderbouwd met cijfers?” En dat bleek zo te zijn: 34 procent van de vrouwen is niet meer op zoek naar een relatie. Onder mannen is dat percentage veel lager.

Het heeft vooral te maken met teleurstelling in wat mannen niet doen, licht de onderzoeker toe. Ze doen weinig in het huishouden, zijn niet emotioneel beschikbaar en vooral: ze stellen geen vragen. „Dat is een hele belangrijke. Wat vind je leuk, hoe was je dag?” Ook goedbedoelde mannen hebben soms de skills niet goed ontwikkeld om dit soort vragen te stellen.

Vrijgevochten vrouwen

„Vrouwen hebben zich de afgelopen jaren vrijgevochten en willen dat zo houden”, zegt Kemps. Mannen moeten wennen aan hun nieuwe positie, nu vrouwen zichzelf kunnen onderhouden en minder afhankelijk zijn van een relatie.

Volgens Sander Heijne, hoofdredacteur van Vrij Nederland, is er een grote groep mannen die niet meer leert dat je je tijdens een date anders moet verhouden tot een vrouw dan tussen mannen onderling. ‘Boys sobriety’ is het idee dat je niet date en geen afspraken hebt. Het doel is dat je jezelf „ontnuchtert van de energie van mannen onder elkaar”.

Is het een nieuwe beweging of een zorgwekkende trend? „Als je om je heen kijkt, zie je vrouwen die uit principe minder willen daten met mannen, omdat mannen vrouwenrechten niet meer accepteren.”

Dat gevoel werd sterker na de herverkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten. Zijn eerdere beleid rond abortus werkt nog altijd door, en vrouwen zien dat vrouwenrechten die als vanzelfsprekend werden gezien, ineens weer ter discussie staan. „En wat heb je dan voor statement te maken? Niet daten”, zegt de onderzoekster. De reactie van mannen werd door veel vrouwen als te zwak ervaren.

Verantwoordelijkheid van de samenleving

Gaan we uitsterven als mens nu meer vrouwen stoppen met het daten van mannen? Zo’n vaart zal het niet lopen, volgens Kemp. „Maar de bal ligt nu bij de man.” Ze vindt dat vrouwen met een empathische blik naar mannen zouden kunnen kijken. „Ze hebben het ook niet makkelijk. Dat moeten we serieus nemen.” Tegelijk vindt ze dat mannen het gesprek met elkaar moeten aangaan: hoe zijn we weer in staat om sociaal te zijn en leuk te daten?

Heijne wijst op de verantwoordelijkheid van de samenleving. Een schermverbod op scholen, zodat jongens leren omgaan met meisjes in hun klas. „En dat het oké is om een blauwtje te lopen. De volgende keer scoor je wel dat doelpunt. Geef het wat tijd”, besluit de onderzoeker. „Maar het gaat niet vanzelf.”

