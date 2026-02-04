Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lekker slapen? Badder op dit tijdstip

Wie ’s avonds niet goed kan slapen, krijgt vaak hetzelfde advies: geen telefoon, geen koffie, vaste bedtijd. Maar ook iets anders wat je doet in het uur voor bedtijd kan verschil maken. Nieuw onderzoek uit Japan laat zien dat warm badderen in de avond samenhangt met een betere nachtrust, vooral als je het op het juiste moment doet.

De studie volgde ruim 2200 oudere volwassenen in het dagelijks leven. De onderzoekers keken niet alleen naar wat mensen zelf rapporteerden, maar maten hun slaap ook objectief met bewegingssensoren. Daarnaast werd de huidtemperatuur gemeten, om te zien wat er in het lichaam gebeurt rond bedtijd.

Beter slapen

Wat bleek? Mensen die ’s avonds een warm bad namen, sliepen gemiddeld iets rustiger dan mensen die dat niet deden. Ze lagen ’s nachts minder lang wakker en sliepen efficiënter: een deel van de tijd in bed werd ook echt slapend doorgebracht. Ook gaven deze mensen minder vaak aan slecht te slapen.

Het gaat niet om enorme verschillen, maar wel om consistente effecten die overeind bleven nadat rekening werd gehouden met leeftijd, gezondheid, beweging, inkomen en zelfs de temperatuur in huis en buiten.

Let op timing

Het moment van badderen maakte duidelijk verschil. De beste resultaten werden gezien als mensen tussen één en drie uur vóór bedtijd in bad gingen. Vooral het tijdvak één tot twee uur voor het slapengaan sprong eruit. In de winter was het effect nog sterker dan in de rest van het jaar.

Vlak voor bed nog snel in bad gaan, lijkt juist minder gunstig. Het lichaam heeft tijd nodig om na het opwarmen weer af te koelen en precies dat afkoelen helpt bij het inslapen.

Wat doet warmte met je lichaam?

Slaap en lichaamstemperatuur zijn nauw met elkaar verbonden. In de avond daalt normaal gesproken je kerntemperatuur, een signaal voor het lichaam dat het tijd is om te slapen. Warm badderen verwarmt het lichaam eerst, maar zorgt er daarna voor dat warmte makkelijker wordt afgevoerd via handen en voeten. Dat proces helpt het lichaam om in de slaapstand te komen.

De onderzoekers zagen dit ook terug in temperatuurmetingen: na het badderen raakte het lichaam sneller warmte kwijt, wat samenhing met beter slapen.

Bad werkt beter dan douche

Het duidelijke verband werd vooral gevonden bij in bad gaan. Bij mensen die alleen een douche namen, werd geen sterk verschil gezien met helemaal niet badderen. Dat betekent niet dat douchen geen enkel effect heeft, maar wel dat een warm bad het lichaam intensiever opwarmt en daardoor meer invloed lijkt te hebben op het slaapritme.

Meer is niet altijd beter. De meeste deelnemers badderden in water van ongeveer 40 tot 41 graden, vaak 10 tot 30 minuten. De studie laat zien dat extreem heet water of heel lang badderen het positieve effect juist kan verminderen. Dan blijft het lichaam te warm, waardoor het afkoelen richting bedtijd lastiger wordt.

Het is geen wondermiddel, maar wel een simpele aanpassing die voor sommige mensen net het verschil kan maken tussen woelen en wegzakken.

