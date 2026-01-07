Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vroege vogel? Dan heb je volgens onderzoek minder kans op het krijgen van dementie

‘De morgenstond heeft goud in de mond’ blijkt niet alleen voor je productiviteit te gelden, maar ook voor je gezondheid. Mensen die vroeg hun dag beginnen en in de ochtend al productief zijn, hebben namelijk minder kans te hebben op het ontwikkelen van dementie, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Mensen die pas productief zijn in de middag na 14.00 uur, blijken juist meer kans te hebben op het ontwikkelen van dementie.

Circadiaans ritme

Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Universiteit van Texas Southwestern, werd de cognitieve gezondheid van 2000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar drie jaar lang in de gaten gehouden. De deelnemers hadden geen dementie en hun circadiane ritme, ook wel bekend als de natuurlijke 24 uursklok van het lichaam, werd eerst 12 dagen lang door middel van kleine hartslagmeters in de gaten gehouden.

Vervolgens werden ze verdeeld in twee groepen: degenen met een ‘sterk’ circadiaans ritme – waarbij er een groter verschil was tussen hun meest en minst actieve periodes – en degenen met een minder extreem of ‘zwak’ ritme. Ook hun meest actieve periode van de dag werd gemeten.

Hogere kans op dementie

Drie jaar later vond er een vervolgonderzoek plaats waaruit bleek dat de deelnemers die hun piekactviteit om 14.14 uur of later bereikten, 45 procent meer kans hadden op het ontwikkelen van dementie dan degenen die eerder op de dag hun piek bereikten. Deelnemers met een zwakker circadiaans ritme hadden bovendien 2,5 keer meer kans om de ziekte te ontwikkelen dan deelnemers met een sterk ritme.

De onderzoekers denken dat dat te maken kan hebben met het feit dat energiepieken in de middag de natuurlijke werking van het lichaam verstoren, waardoor het lichaam giftige eiwitten die zich in de hersenen ophopen, niet goed kan afvoeren.

De onderzoekers suggereren in het medische tijdschrift Neurology dat latere energiepieken een signaal kunnen zijn van een mismatch tussen de interne biologische klok en omgevingsfactoren zoals licht- en donkercycli. Als dat gebeurt, voelt het lichaam zich aan het einde van de dag niet moe, wat leidt tot een late energiepiek. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat dat op de lange termijn kan leiden tot slaapproblemen, hormonale ontregeling en systematische ontstekingen.

