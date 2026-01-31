Deel dit artikel: Share App Mail Pin

20 minuten sporten per dag geeft al gezondheidsvoordeel, blijkt uit onderzoek

Goed nieuws voor wie liever preventief bezig is dan achteraf schade te moeten herstellen. Regelmatig sporten kan je brein aantoonbaar jonger houden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarbij MRI-scans de biologische leeftijd van de hersenen bekeken.

Onderzoekers zagen dat volwassenen die een jaar lang trouw aan beweging deden, een brein hadden dat er bijna een jaar jonger uitzag dan dat van mensen die hun leefstijl niet aanpasten. Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Sport and Health Science en richtte zich op mensen in de leeftijd van 26 tot 58 jaar.

Brein veroudert minder snel door sporten

De studie werd uitgevoerd door het AdventHealth Research Institute en laat zien dat het effect misschien klein lijkt, maar op de lange termijn groot kan zijn. Deelnemers die wekelijks zo’n 150 minuten matig tot intensief bewogen, scoorden na twaalf maanden beter op zogeheten ‘breinleeftijd’. Voor wie slim rekent komt dat uit op ongeveer 20 minuten per dag, maar dat moet je dus wel even volhouden.

Die breinleeftijd wordt berekend met MRI-scans en laat zien hoe oud je hersenen eruitzien vergeleken met je echte leeftijd. Hoe hoger die leeftijd, hoe groter het risico op cognitieve achteruitgang en andere gezondheidsproblemen later in het leven.

Aantoonbaar jonger binnen twaalf maanden

Volgens hoofdonderzoeker Lu Wan biedt het onderzoek vooral perspectief. „We hebben vastgesteld dat een eenvoudig trainingsprogramma volgens de richtlijnen het brein al binnen twaalf maanden aantoonbaar jonger kan laten lijken”, zegt zij.

„De veranderingen zijn op zichzelf bescheiden, maar zelfs een verschuiving van één jaar in breinleeftijd kan over een periode van tientallen jaren van betekenis zijn.”

Zo zag het onderzoek eruit

Het onderzoek verdeelde volwassenen over twee groepen: één groep ging intensief sporten, de andere leefde door zoals ze gewend waren. De sporters trainden twee keer per week onder begeleiding en vulden dat aan met thuisoefeningen, tot ze uitkwamen op ongeveer 150 minuten beweging per week. Dat is precies wat ook in officiële beweegrichtlijnen wordt aangeraden.

Aan het begin en het eind van het jaar maakten de onderzoekers MRI-scans en testten ze de conditie van de deelnemers. Het verschil was duidelijk: bij de sporters verjongde het brein gemiddeld met 0,6 jaar, terwijl het brein van de niet-sporters juist iets ouder leek.

Waarom sporten helpt, blijft deels een raadsel

Opvallend genoeg konden de onderzoekers niet exact aanwijzen waarom beweging dit effect heeft. Verbeteringen in conditie, bloeddruk of lichaamssamenstelling verklaarden het verschil niet volledig. Mogelijk spelen subtiele veranderingen in hersenstructuur, doorbloeding of ontstekingsprocessen een rol.

Ook senior onderzoeker Kirk I. Erickson ziet vooral de lange termijn. „Vanuit het perspectief van de hele levensloop kan het heel belangrijk zijn om het brein in de middelbare leeftijd al een jongere kant op te duwen”, zegt hij. „Als we de veroudering van de hersenen kunnen afremmen voordat grote problemen ontstaan, kunnen we mogelijk het risico op cognitieve achteruitgang en dementie op latere leeftijd verkleinen of uitstellen.”

Veel studies naar hersenen en veroudering richten zich op ouderen, maar dit onderzoek keek juist naar mensen in de ‘tussenfase’ van hun leven. Volgens de onderzoekers is dat geen toeval: ingrijpen voordat problemen zichtbaar worden, kan later veel opleveren.

