Volgens onderzoekers is dít de manier om je goede voornemens vol te houden

Ben jij vastbesloten om je goede voornemens dit jaar wél vol te houden? Dan doe je er goed aan om ze hardop te blijven verkondigen. Volgens onderzoekers is dit namelijk de beste manier om je goede voornemens te laten slagen. Waarom dat zo is? Metro legt het je hier uit.

Van stoppen met roken en het lopen van een marathon tot het verbreken van een toxic relatie: elk jaar spreken heel wat mensen hun goede voornemens uit. De traditie van goede voornemens gaat zo’n 4000 jaar terug, maar de resultaten zijn helaas niet heel hoopvol. Onderzoek laat namelijk zien dat slechts één op de vier mensen zich uiteindelijk aan zijn of haar goede doel houdt. De meeste mensen beginnen in januari vol goede moed aan hun goede voornemens, maar hebben ze eind februari alweer opgegeven.

Het onderzoek

Maar hoe voorkom je nu dat jou hetzelfde staat te wachten? Wetenschappers van de Universiteit van Toronto in Canada besloten hier onderzoek naar te doen. Zij voerden een reeks experimenten uit om te kijken of het delen van je voornemens met dierbaren of op social media de kans kan vergroten dat ze ook daadwerkelijk uitkomen. Tijdens de experimenten, waar meer dan duizend deelnemers aan meededen, werden vrijwilligers gevraagd om een doel te formuleren dat ze wilden bereiken en dit voor zich te houden. Of om dit juist te delen met een partner, ouder, broer of zus, collega’s of zelfs een volslagen vreemde. Dit kon persoonlijk, via e-mail of via berichten op sociale media.

Goede voornemens volhouden doe je zo

De deelnemers werden vervolgens een aantal weken later opnieuw gevraagd naar hun goede voornemens. Waren ze al dichterbij het bereiken van hun doelen? En hadden ze hierbij steun ontvangen van de mensen met wie ze het hadden gedeeld? Uit het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het Personality and Social Psychology Bulletin, blijkt dat het delen van goede voornemens zorgde voor meer aanmoediging en een grotere kans van slagen dan wanneer je deze voor jezelf houdt.

„Het volhouden van persoonlijke doelen kan moeilijk zijn. Er kunnen veel verleidingen en obstakels op je pad komen en we ontdekten dat het delen van doelen motiveert tot meer inspanning om de doelen te bereiken. Als je dus wilt dat je goede voornemens slagen, kun je het beste hier met iemand over praten die het ook belangrijk vindt dat je goede voornemens worden gehaald.”

