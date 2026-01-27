Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Word je chagrijnig als je honger hebt? Hier ligt dat aan

Je kent het vast: je hebt honger en ineens ben je prikkelbaar, kortaf of ronduit chagrijnig. Dat fenomeen noemen we ook wel hangry zijn. Maar waarom krijgt de één daar veel sneller last van dan een ander?

Nieuw psychologisch onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, geeft daar een verrassend antwoord op.

Honger maakt niet automatisch chagrijnig

Dat honger invloed heeft op je humeur is niets nieuws. Toch blijkt uit onderzoek dat het niet zo simpel ligt als lage bloedsuiker = slecht humeur. Volgens een studie onder volwassenen word je vooral chagrijnig als je je ook bewust bent van je honger. Niet alleen als je energieniveau daalt.

De deelnemers droegen een maand lang een glucosemeter die continu hun bloedsuiker bijhield. Daarnaast gaven ze via hun telefoon aan hoe ze zich voelden en hoeveel honger ze hadden. Wat bleek? Mensen waren alleen in een slechtere bui als ze zelf aangaven hongerig te zijn. Lage bloedsuiker op zichzelf was niet doorslaggevend.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

De sleutel ligt volgens Amerikaanse onderzoekers bij iets wat interoceptie heet: het vermogen om signalen uit je eigen lichaam goed te herkennen, zoals honger, dorst of vermoeidheid. Mensen die beter aanvoelen wat hun lichaam nodig heeft, blijken minder last te hebben van stemmingswisselingen door honger.

Zij voelen de honger wel, maar raken minder snel geïrriteerd. Hun stemming blijft stabieler, ook als het tijd is om te eten.

Wat gebeurt er in je brein als je hangry bent?

Honger wordt in de hersenen gesignaleerd door de hypothalamus, dat een energietekort detecteert. Het bewuste hongergevoel wordt vervolgens verwerkt in de insula, een hersengebied dat ook betrokken is bij emoties. Wie die signalen beter herkent en kan plaatsen, lijkt minder emotioneel te reageren. Dat is belangrijk, want plotselinge stemmingswisselingen kunnen invloed hebben op relaties, werk en beslissingen. Denk aan impulsief gedrag of het grijpen naar makkelijke, ongezonde snacks.

Voor jonge kinderen is het extra lastig om signalen van honger goed te interpreteren. Ze zijn snel afgeleid en merken vaak pas laat dat ze eigenlijk eten nodig hebben. Het gevolg: een plotselinge driftbui.

Maar ook volwassenen lopen hier tegenaan. In een drukke dag vol meldingen, afspraken en deadlines is het makkelijk om maaltijden over te slaan. En juist dan kan honger onverwacht toeslaan.

Wat helpt tegen hangry zijn?

Volgens de onderzoekers kunnen een paar simpele gewoontes helpen:

Eet op vaste momenten en sla maaltijden niet over; Let bewuster op signalen van je lichaam; Beweeg regelmatig: dat helpt bij het herkennen van honger en het reguleren van je energie.

Iedereen krijgt weleens honger en meestal heeft dat maar een beperkte invloed op je humeur. Maar wie beter leert luisteren naar zijn of haar lichaam, verkleint de kans op dat plotselinge chagrijn. Oftewel: voorkomen is beter dan hangry worden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties