Altijd maar doorzetten bij een doel? Waarom stoppen soms beter is voor je hoofd

Goede voornemens, nieuwe doelen en de overtuiging dat dit hét jaar moet worden waarin alles lukt. Januari staat voor veel mensen in het teken van doorzetten. Maar wie koste wat het kost blijft vasthouden aan een doel, kan daar juist mentale klachten aan overhouden, blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers van de Curtin Universiteit in Australië analyseerden 235 eerder verschenen studies over hoe mensen omgaan met doelen wanneer zij te maken krijgen met tegenslag, stress of veranderende omstandigheden. De conclusie? Vasthouden aan een doel dat niet (meer) haalbaar is, hangt samen met meer stress, angst en depressieve gevoelens. Niet echt fijn dus…

Het idee dat je altijd moet volhouden, zit diep in onze samenleving. Doorzettingsvermogen wordt gezien als een belangrijke eigenschap om succesvol te zijn. Maar volgens de onderzoekers gaat dat niet in alle gevallen op. Soms werkt blijven proberen juist averechts.

Wanneer doorzetten tegen je werkt

Mensen die blijven investeren in een doel dat altijd maar botst met hun mogelijkheden, lopen het risico vast te lopen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand te hoge verwachtingen heeft of wanneer de omstandigheden ineens veranderen. Doorzetten kost dan veel energie en kan andere belangrijke onderdelen van het leven verdringen, zoals sociale contacten of ontspanning.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die een doel loslaten, bijstellen of vervangen door een realistischer alternatief zich vaak mentaal beter voelen. Het aanpassen van een doel kan zorgen voor meer controle, minder druk en een beter evenwicht tussen inspanning en ontspanning.

Ook het opnieuw kiezen van een ander doel kan helpen. Niet als teken van falen, maar als manier om beter om te gaan met veranderende situaties.

Obsessieve passie vergroot de druk

Psychologen maken daarbij onderscheid tussen twee vormen van passie. Bij een harmonieuze passie is iemand gemotiveerd, maar blijft er ruimte voor andere aspecten van het leven. Bij obsessieve passie draait alles om dat ene doel. Mensen blijven er voortdurend mee bezig, ook wanneer ze er niet actief aan werken.

Juist die obsessieve vorm blijkt samen te hangen met meer stress en mentale klachten.

De onderzoekers benadrukken dat stoppen niet automatisch betekent dat iemand opgeeft. In sommige gevallen is het aanpassen of loslaten van een doel juist een verstandige keuze. Flexibel omgaan met ambities kan helpen om mentale problemen te voorkomen en het welzijn te vergroten.

De boodschap is duidelijk: doorzetten kan lonen, maar niet ten koste van alles. Even rusten kan én mag vooral soms ook gewoon.

