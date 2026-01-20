Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Blue Monday voorbij, maar januari hakt erin: 25 procent meer vraag naar therapie

Het is dinsdag en dat betekent dat de somberste dag van het jaar – Blue Monday – achter de rug is. Maar januari blijft een maand waarin veel mensen extra therapie zoeken. Of Blue Monday nu echt wetenschappelijk is of vooral slimme marketing, één ding is duidelijk: de vraag naar psychologen, relatietherapeuten en coaches piekt elk jaar in de eerste weken van januari. Dit jaar zelfs extra hard.

In de eerste helft van januari 2026 steeg het aantal aanvragen voor therapie en coaching met 25 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt online platform Trustoo.

Relatie- en gezinstherapie schiet omhoog

Volgens Pieter Westerhuis, oprichter van Trustoo, is de stijging logisch: „Een nieuw jaar, hoge verwachtingen en weinig energie in de winter zorgen bij veel mensen voor extra druk. De hoge vraag laat zien dat mentale klachten vaker serieus ingrijpen in het dagelijks leven.”

De grootste stijging zit bij relatietherapie en gezinstherapie. Relatietherapie steeg met 56 procent, terwijl ouder-kind en gezinsbegeleiding een enorme plus van 173 procent noteerde. Ook coaches zien een flinke groei: gezins- en jongerencoaching schiet omhoog met 800 procent.

Trauma, depressie en angst steeds vaker de reden

Niet alleen het aantal aanvragen groeit, ook de aard van de hulpvraag verandert. Waar vorig jaar stress, burn-out en eenzaamheid domineerden, gaat het nu vaker om psychische klachten zoals trauma, depressie en angst. Trustoo ziet in januari 2026 onder meer:

35 procent meer aanvragen voor PTSS en traumaverwerking

30 procent meer aanvragen rond depressieve klachten

27 procent meer aanvragen voor angst en fobieën.

Tegelijkertijd daalt de vraag naar hulp bij burn-out en werkstress met 31 procent en verslaving-gerelateerde hulpvragen met 57 procent. Ook daalt het aantal klachten over onzekerheid, eenzaamheid en negatief zelfbeeld.

Wachtlijsten voor therapie nemen toe

Door de groeiende vraag ontstaan vaker wachttijden bij psychologen en coaches. Trustoo probeert dit te beperken door cliënten snel in contact te brengen met een beschikbare professional in de buurt. „Steeds meer therapeuten sluiten zich aan bij ons platform, maar de vraag blijft hoog”, zegt mede-oprichter Lars Freriks. „Door dat professionals zelf hun beschikbaarheid bijhouden, hopen we dat mensen minder vaak lang moeten wachten.”

