VeiligheidNL doet dringende oproep aan ouders: ‘Zet volumebegrenzer op tablet of telefoon aan’

Of ze nu gamen of muziek luisteren: een tablet of telefoon is bij veel kinderen niet meer uit hun leven weg te denken. Dat te veel schermtijd slecht is voor de ogen van kinderen, is inmiddels wel bekend. Maar wat veel ouders zich niet realiseren, is dat hun gehoor er ook onder lijdt. Kenniscentrum VeiligheidNL roept ouders dan ook op om hier veel alerter op te zijn.

Volgens VeiligheidNL groeit er een generatie op die risico loopt op blijvende gehoorschade of een blijvende piep in hun oren, omdat het volume in hun oortjes veel te hard staat.

Zorgwekkende cijfers

Bij maar liefst één op de acht kinderen tussen de 9 en 12 jaar zijn in ons land al aanwijzingen voor gehoorschade gevonden. Volgens het Erasmus MC lopen kinderen die muziekspelers gebruiken drie keer zoveel risico. De Gezondheidsraad stelt daarnaast dat ruim de helft van de tieners tot 18 jaar momenteel risico loopt.

Om deze reden schrijven internationale normen sinds 2013 ook maatregelen voor op muziekapparaten om gehoorschade te voorkomen. Bijvoorbeeld door zogeheten volumebegrenzing en waarschuwingen vanaf 85 decibel. Op dat niveau kun je ongeveer acht uur per dag muziek luisteren zonder directe schade op te lopen.

Veel onwetendheid onder ouders over volumebegrenzer

De meeste moderne telefoons, tablets en laptops hebben een ingebouwde volumebegrenzer. Bij veel apparaten staat de volumebegrenzing echter standaard uitgeschakeld of is deze makkelijk te omzeilen, waardoor de grens van 85 decibel alsnog wordt overschreden. Bij apparaten zoals een iPad krijg je een melding als je de veilige limiet overschrijdt en wordt het volume automatisch teruggeschroefd. Helaas is deze ingreep niet bindend: kinderen kunnen het volume direct na de ingreep weer omhoog schroeven. Als je het volume tot 100 decibel of meer zet, kan dat ernstige gevolgen hebben voor je gehoor. Zo’n geluidsniveau is namelijk alleen veilig bij ongeveer een half uurtje per week luisteren.

Veel ouders weten echter niet dat er een begrenzer op het toestel van hun kind zit. Uit een peiling van VeiligheidNL blijkt dat minder dan de helft van de ouders daarvan op de hoogte is. Van de groep die het wél weet, heeft 57 procent nog niet de moeite genomen om de limiet te controleren of aan te scherpen. Dat baart VeiligheidNL zorgen, omdat gehoorschade zich zo onopgemerkt blijft opbouwen. „Bij het voorkomen van gehoorschade denk je misschien aan jongeren en het dragen van oordoppen op festivals of in clubs. Maar ook kinderen lopen risico”, waarschuwt Victor Zuidema, programmamanager gehoorschadepreventie.

Wat kun je als ouder doen?

Maar wat kun je nu als ouders doen om gehoorschade bij je kind te voorkomen? VeiligheidNL deelt de volgende tips:

Begrens het volume in de instellingen (vaak via ‘ouderlijk toezicht’ of ‘geluidsinstellingen’) op maximaal 60 procent.

Wat je ook kunt doen is een wachtwoord instellen zodat de begrenzer niet te omzeilen is.

Gebruik een koptelefoon die goed over de oren van je kind valt. Dan hebben ze minder last van het geluid om hen heen en hoeft het volume ook niet zo hard.

Tot slot pleit VeiligheidNL ook voor een standaard gehoorcontrole voor kinderen tussen de 11 en 15 jaar, zodat eventuele schade vroegtijdig kan worden opgespoord. Zolang fabrikanten de geluidsbegrenzing niet standaard aanzetten, ligt de verantwoordelijkheid namelijk bij de ouders. „Het is tijd dat de volumebegrenzer net zo normaal wordt als de autogordel. Want de schade die nu ontstaat, is onomkeerbaar”, aldus Zuidema.

Luister jij regelmatig muziek via oortjes? In dit artikel legt een KNO-arts uit hoe je op de juiste manier kunt luisteren en gehoorschade kunt voorkomen.

