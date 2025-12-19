Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze 6 persoonlijkheidsveranderingen kunnen volgens wetenschappers wijzen op dementie

Dementie raakt steeds meer mensen in Nederland: momenteel kampen 310.000 mensen met deze hersenaandoening. Geheugenproblemen en taalproblemen zijn veelvoorkomende symptomen, maar er blijken ook een aantal gedragsveranderingen te bestaan die een vroeg waarschuwingssignaal kunnen zijn van dementie.

Wetenschappers van de University College Londen (UCL) ontdekten dat mensen met specifieke depressieve klachten, op middelbare leeftijd, maar liefst 50 procent meer kans hadden om op latere leeftijd dementie te krijgen.

Zes alarmerende persoonlijkheidsveranderingen

Volgens de wetenschappers gaat het hierbij om de volgende zes specifieke persoonlijkheidsveranderingen:

Toenemende angst;

Concentratieproblemen;

Moeite met het onder ogen zien van problemen;

Een gebrek aan warmte of genegenheid voor anderen;

Een verlies van zelfvertrouwen;

Ontevredenheid over de manier waarop alledaagse taken worden uitgevoerd.

Voor het onderzoek werden meer dan twintig jaar lang ruim vijfduizend volwassenen tussen de 45 en 69 jaar gevolgd, met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. De deelnemers kregen gedurende deze periode gedetailleerde vragen over hun geestelijke gezondheid, waarbij dertig veelvoorkomende symptomen van een depressie werden onderzocht. Gedurende een follow-up periode van 23 jaar ontwikkelden 586 mensen dementie.

Aanzienlijk hoger risico op dementie

Deelnemers die vijf of meer van de zes belangrijkste depressieve symptomen rapporteerden, bleken 27 procent meer risico te lopen om dementie te krijgen in vergelijking met mensen die dat niet rapporteerden. Met name deelnemers die aangaven hun zelfvertrouwen op middelbare leeftijd te hebben verloren, bleken een 51 procent hoger risico te lopen op het ontwikkelen van dementie op latere leeftijd.

Mensen die zeiden dat ze hun ‘problemen niet onder ogen konden zien’ liepen 49 procent meer risico. Het voelen van ‘geen warmte en genegenheid voor anderen’ gaf een 44 procent hoger risico, terwijl nerveus en gespannen zijn een 34 procent hoger risico op dementie op latere leeftijd met zich meebracht, oftewel een derde hoger risico.

Degenen die niet tevreden waren met de manier waarop taken werden uitgevoerd, hadden een 33 procent hoger risico op dementie meer dan twintig jaar later, terwijl degenen die concentratieproblemen rapporteerden een 29 procent hoger risico hadden. Degenen met het grootste risico vertoonden vijf of meer van de zes bovenstaande waarschuwingssignalen, waaronder toenemende angst, concentratieproblemen, moeite met het onder ogen zien van problemen, een gebrek aan warmte of genegenheid voor anderen en een verlies van zelfvertrouwen.

Belangrijke studie

Met de resultaten hopen onderzoekers dat artsen mensen met een verhoogd risico op dementie eerder in beeld krijgen. Een genezing is er (nog) niet, maar door vroeg in te grijpen kunnen artsen volgens experts wel leefstijlaanpassingen stimuleren die de ziekte mogelijk afremmen. Het is al langer bekend dat depressie veel voorkomt bij mensen met dementie, maar volgens de onderzoekers is dit één van de eerste studies die langdurige specifieke psychische symptomen heeft gevolgd om te zien hoe deze zich verhouden tot de ziekte op latere leeftijd.

„Onze bevindingen tonen aan dat het risico op dementie verband houdt met een handvol depressieve symptomen, in plaats van met depressie in het algemeen. Deze benadering op symptoomniveau geeft ons een veel duidelijker beeld van wie mogelijk kwetsbaarder is, decennia voordat dementie zich ontwikkelt. Aandacht besteden aan deze patronen kan nieuwe mogelijkheden bieden voor vroegtijdige preventie.”

