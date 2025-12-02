Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ilse is coach in… nietsdoen: ‘De waan van de dag is je grootste tegenstander’

Nietsdoen, we vinden het allemaal weleens lekker. Even geen afspraken, even nietsnutten en wat tijd doorbrengen zonder verplichte invulling. Wereldwijd wordt er echter serieus ‘werk’ gemaakt van nietsdoen. Ook in ons land, waar Ilse Brommersma zich zelfs gespecialiseerd heeft tot coach in zo weinig mogelijk uitvoeren.

Een budgetcoach, een werkcoach, leefstijlcoaches: we kennen vele soorten mensen die ons een handje op weg proberen te helpen. Maar een coach in nietsdoen? Zo moeilijk is geen bal uitvoeren niet, zou je zeggen. Toch geven sportscholen in Londen er les in, Zuid-Korea heeft een ‘nietsdoen-competitie’. In eigen land kun je bij workshops terecht, zoals bij de genoemde coach Ilse Brommersma. Nieuws van de Dag (SBS6) ging kijken.

‘Gespecialiseerd in nietsdoen’

Verslaggever Pim Markering ging op Ilse af en mocht wat presentator Thomas van Groningen betreft „betaald nietsdoen”. Dat gebeurde (of eigenlijk gebeurde er dus niets) in het Noord-Hollandse Twisk. „Jij bent gespecialiseerd in nietsdoen, klinkt een beetje gek”, zegt Markering tegen de coach. „Waar komt dat vandaan?” Ilse: „Ik had een vader die uit weerstand altijd zei: ik moet hélemaal niks. Toen heb ik dat omgedraaid. Hoe zou het zijn als je dat uit ontspanning zegt: ik moet helemaal niks? Daar heb ik een workshop omheen gebouwd.” De logische titel daarvan: Ik Moet Helemaal Niks.

We worden allemaal veel te snel opgenomen in to do-lijstjes en de drukte van de dag, vindt de coach. In de rij voor de kassa bij de supermarkt kun je best even lekker voor je uit staren, maar we grijpen meteen naar onze smartphone. „De waan van de dag is je grootste tegenstander. Je moet jezelf de vraag stellen ‘hé, waar krijg ik nou eigenlijk energie van?’ En kan ik ook ‘nee’ zeggen? Want een nee tegen een ander is altijd een ja tegen jezelf.”

