Beschik jij over deze goede eigenschap? Dan is de kans dat je dementie krijgt een stuk kleiner

Dat een gezonde levensstijl een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van dementie, is algemeen bekend. De kans dat je dementie krijgt is aanzienlijk kleiner als je veel beweegt, gezond eet en niet rookt. Maar wist je dat je karakter ook een belangrijke rol speelt? Metro legt je hier uit hoe dat precies zit.

Misschien heb je weleens gehoord van altruïsme. Dat is een karaktereigenschap waarbij je onbaatzuchtig gedrag vertoont. Je handelt vaak in het belang van een ander, zonder daarbij direct eigen voordeel na te streven. Soms kan dat ook betekenen dat je hiervoor je eigen welzijn opoffert.

Deze eigenschap verkleint de kans op dementie

Het is niet alleen een eigenschap die je heel geliefd maakt bij mensen, maar ook een eigenschap die belangrijk blijkt te zijn in het voorkomen van dementie. Onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin hebben namelijk ontdekt dat simpele daden van vriendelijkheid – zoals het doen van vrijwilligerswerk of het helpen van vrienden of buren – cognitieve achteruitgang met maar liefst 20 procent kan vertragen.

Het effect van lieve daden

Voor het onderzoek volgden de wetenschappers meer dan 30.000 Amerikanen van 51 jaar en ouder gedurende een periode van 20 jaar. Tijdens deze studie werd het geheugen van de deelnemers en hun denkvermogen getest, door middel van regelmatig terugkerende telefonische interviews. Tijdens deze interviews werd het directe geheugen van de deelnemers getest, het werkgeheugen en hun mentale verwerkingssnelheid. Hoe hoger de deelnemers scoorden, hoe beter hun hersengezondheid was.

Vervolgens werd er gekeken naar het gedrag van de deelnemers en in het specifiek naar twee soorten helpend gedrag: formeel vrijwilligerswerk, zoals liefdadigheidswerk of gemeenschapswerk en informele hulp, waarbij je onbetaalde steun verleent aan vrienden, familie of bijvoorbeeld buren. De kandidaten die andere mensen op één van deze manieren hielpen, bleken 15 tot 20 procent minder cognitieve achteruitgang te hebben dan degenen die dat niet deden. Bij mensen die slechts twee tot vier uur per week hielpen, werd het grootste voordeel gezien.

‘Blijvende impact’

Volgens onderzoeksleider dr. Sae Hwang Han, universitair docent Menselijke Ontwikkeling en Gezinswetenschappen, laat dit zien dat dagelijkse vriendelijke daden een blijvende impact kunnen hebben. „Wat mij opviel, was dat het helpen van anderen niet alleen op de korte termijn effect heeft op je brein. Als je regelmatig anderen helpt, dan bouw je daar juist over tijd extra voordeel mee op. Dat geldt voor zowel vrijwilligerswerk als het helpen van vrienden of familie. Soms denken mensen dat dat laatste niet per se een effect heeft, omdat je er niet altijd erkenning voor krijgt, maar juist daarom was het een leuke verrassing dat het net zo goed voor je brein lijkt te zijn als officieel vrijwilligerswerk.”

