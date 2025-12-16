Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je bed in met een warmtedeken: is dat eigenlijk wel zo slim?

Voor wie snel kou vat, is een warmtedeken vaak de ideale oplossing. Veel mensen vinden het heerlijk om mee in slaap te vallen: je ligt comfortabel warm, zonder dat je de thermostaat hoger hoeft te zetten. Toch is een warmtedeken een onnatuurlijk hulpmiddel; je lichaam wordt continu verwarmd op een manier die het normaal niet zou ervaren. Dat roept vragen op: wat doet die constante warmte eigenlijk met je lichaam, en hoe veilig is het gebruik van zo’n deken op de lange termijn?

In de winter grijpen veel Nederlanders naar de elektrische deken. Het lijkt een ideale extra warmtebron voor in bed of op de bank. Maar is het wel zo’n goed idee om het te gebruiken? Experts denken er namelijk vaak anders over.

Experts over warmtedeken

Warmte kan ervoor zorgen dat je sneller vermoeid raakt en daardoor sneller in slaap valt. Toch zegt dat niet dat het slim is om een warmtedeken te gebruiken. Slaappsycholoog Aafke van der Ende legt aan RTL Nieuws uit dat onze biologische klok natuurlijke momenten bepaalt om te slapen of wakker te zijn. Deze interne klok staat nauw in verbinding met onze lichaamstemperatuur. Om goed te kunnen slapen, daalt onze lichaamstemperatuur ’s avonds geleidelijk, en bereikt deze midden in de nacht het laagste punt. Deze temperatuurdaling is cruciaal om uiteindelijk in een diepe, herstellende slaap te komen.

Professor Wouter van Marken Lichtenbelt, expert in thermoregulatie en gezondheid, legt uit waarom dat belangrijk is: „Ondanks dat je lichaamstemperatuur daalt, wil je lichaam je toch warm houden. Daarom treedt er vaatverwijding op in de handen en voeten als je gaat slapen, waardoor de bloedvaten worden geopend en de warmte wordt afgevoerd. De vaatverwijding maakt je warmer en helpt je om gemakkelijker in slaap te vallen.”

Wie last heeft van ijskoude voeten kan volgens Van Marken Lichtenbelt juist moeite hebben met inslapen. De externe warmte van een elektrische deken kan dat proces versnellen en helpen met het inslapen.

😴 De invloed van kou op je nachtrust Kou is goed voor je nachtrust, schreef Metro al eerder. Slaap je slecht? Dan doe je er wellicht goed aan om de kou op te zoeken. Uit onderzoek van de universiteiten van Montreal en Poitiers blijkt dat zogenoemde koudetherapie zorgt voor een betere nachtrust. Temperatuur heeft in bredere zin invloed op je nachtrust, weet slaapwetenschapper Merijn van de Laar. De ideale temperatuur in de slaapkamer is volgens hem tussen de 15,5 en 20,5 graden.

Langdurig gebruik van warmtedeken

Waar experts vooral voor waarschuwen, is gewenning. Van Marken Lichtenbelt adviseert voorzichtig te zijn met langdurig gebruik van een elektrische warmtedeken. „Warme sokken of een kruik kunnen hetzelfde effect bereiken, zonder risico van de elektrische deken. Heb je een hele koude slaapkamer, dan kan een korte periode van warmte via de warmtedeken helpen met inslapen.”

Van Marken Lichtenbelt blijft voorzichtig als het gaat om het ‘lui’ worden van het lichaam door veelvuldig gebruik van warmte bij inslapen. Afhankelijkheid is volgens hem niet aangetoond, maar gewenning treedt wel op. Wel hebben mensen die ziek, verkouden of ouder zijn, soms meer baat bij externe warmte dan anderen.

Te veel warmte

Zodra je eenmaal slaapt, heeft je lichaam de extra warmte eigenlijk niet meer nodig. ’s Nachts koelt het lichaam juist af, waardoor warmte na het eerste halfuur vooral tegen je werkt. Wie de elektrische deken de hele nacht aan laat, houdt de lichaamstemperatuur onnatuurlijk hoog. Dat leidt niet alleen tot slechtere slaap, maar verhoogt ook de kans dat je tussentijds wakker wordt van de hitte, leggen de experts uit.

Daarom raden zij aan de deken maximaal een half uur tot een uur voor het slapengaan te gebruiken om het bed voor te verwarmen. Daarna kun je de deken uitzetten of een timer instellen die de deken automatisch uitschakelt. Zo geniet je van warmte tijdens het inslapen, zonder de natuurlijke afkoeling en thermoregulatie van het lichaam te verstoren.

Risico’s aan verbonden

Toch zitten er duidelijke risico’s aan het gebruik van elektrische warmtedekens. Jacqueline Verschoor, werkzaam voor Medipoint; de grootste aanbieder van zorghulpmiddelen in Nederland, waarschuwt: „Oververhitting en huidirritatie kunnen optreden bij te lang of te heet gebruik. Vooral mensen met diabetes of zenuwschade lopen extra risico op verbranding.”

Verschoor: „Zij voelen vaak minder goed wanneer de deken te heet wordt, waardoor brandwonden sneller ontstaan.” Oververhitting kan daarnaast de slaapkwaliteit verstoren en het risico op huidschade verhogen. Toch noemt Verschoor ook voordelen: „Warmte is een bewezen methode voor verlichting bij artritis, spierpijn en overbelaste gewrichten. Hoewel het probleem niet op lange termijn wordt opgelost, kan het wel tijdelijk de pijn verlichten en ongemak verminderen zonder direct naar pijnstillers te grijpen.”

Niet slim bij kinderen

Warmtedekens worden ook vaak gebruikt om het bed van een kind voor te verwarmen. Ouders hebben vaak het idee dat hun kind beter slaapt als het bed warm is, terwijl juist het tegenovergestelde waar is. Kinderslaapcoach Ewelina de Groot waarschuwt ouders dan ook voor het gebruik van een warmtedeken bij jonge kinderen. „De kans op oververhitting wordt flink vergroot bij het gebruik van een warmtedeken bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed reguleren. Ze hebben het zelfs eerder te warm dan te koud. ‘Te warm’ zijn verhoogt tevens de kans op wiegendood.”

Daarnaast bestaat er natuurlijk een kans dat jonge kinderen in de nacht nog niet zindelijk zijn en in hun bed plassen. Als de elektrische deken nat wordt kan dat kortsluiting veroorzaken, wat erg gevaarlijk is.

