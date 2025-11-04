Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom ouder worden je niet automatisch wijzer maakt (maar wél aardiger)

De uitdrukking ouder en wijzer klinkt mooi, maar klopt die eigenlijk wel? Nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat ouder worden inderdaad kan zorgen voor meer wijsheid en rust.

Maar… alleen als daar één belangrijke eigenschap bij komt. Namelijk de wil om anderen te helpen groeien.

Ouderen als bron van kennis

Hoewel we ouderdom vaak koppelen aan ervaring en inzicht, worden ouderen in de samenleving nog regelmatig neergezet alsof ze totaal niet met de tijd mee kunnen gaan. Denk aan het bekende ‘oké boomer’, een uitspraak die eerder afstand schept dan respect toont. Toch was dat vroeger anders: ouderen werden gezien als de bron van kennis en levenswijsheid binnen een gemeenschap.

Psycholoog Kyriaki Fousiani en haar collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten hoe leeftijd en zogeheten generativiteit samenhangen met wijsheid en leiderschap. Generativiteit betekent de wens om anderen te begeleiden, inspireren én vooruit te helpen, in plaats van alleen aan jezelf te denken.

Om dat te testen, volgden de onderzoekers leidinggevenden tussen de 23 en 69 jaar oud. Ze keken naar hun omgang met conflicten, hun relaties met medewerkers en hun vermogen om emoties te reguleren. Ook werknemers beoordeelden hoe generatief hun leidinggevende was.

Ouder én generatief werkt beter

De resultaten waren opvallend. Oudere leiders gingen gemiddeld beter om met conflicten en wisten meer harmonie op de werkvloer te creëren dan jongere collega’s. Maar leeftijd op zichzelf bleek niet genoeg. Alleen de oudere leiders die óók hoog scoorden op generativiteit, dus die anderen actief wilden helpen groeien, werden door hun teams als echt wijs en effectief gezien.

Een leidinggevende die anderen ruimte geeft om te leren en zich te ontwikkelen, blijkt veel succesvoller dan iemand die vooral bezig is met eigen status of macht.

Ouder worden maakt je vanzelf niet wijzer

Volgens de onderzoekers kun je generativiteit ook trainen. Wie bewust anderen helpt vooruit te komen, vergroot niet alleen de tevredenheid van die ander, maar ook zijn eigen gevoel van zingeving.

Of, zoals de studie samenvat, ouder worden maakt je niet vanzelf wijzer. Maar wie zijn ervaring inzet om anderen te helpen, wordt niet alleen wijzer, maar óók aardiger.

