Verslavend gebruik van schermen verdubbelt risico op zelfmoordgedachten bij tieners
Tieners die verslavend gedrag vertonen bij social media, mobiele telefoons of videogames, lopen ongeveer twee keer meer kans op zelfmoordgedachten en pogingen, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook symptomen van angst, depressie, agressie of gedragsproblemen komen vaker voor.
Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA, keek, in tegenstelling tot eerdere studies, niet alleen naar de totale schermtijd, maar naar het verslavend gebruik over langere tijd.
Verslaving, niet tijdsduur, is bepalend
Tieners die het gevoel hebben dat ze hun apparaat niet kunnen neerleggen, zich slecht voelen als ze geen scherm gebruiken, of het gebruiken om problemen te vermijden, vertoonden het grootste risico. Slechts veel tijd achter een scherm doorbrengen, bijvoorbeeld op 10-jarige leeftijd, had daarentegen géén sterk verband met latere mentale gezondheidsproblemen.
„Het gesprek over telefoongebruik gaat vaak over beperken of verbieden, maar onze resultaten laten zien dat het complexer is”, zegt Dr. Yunyu Xiao, hoofdonderzoeker, over het onderzoek.
Wetenschappelijke onderzoeken tonen bovendien dat simpelweg minder schermtijd op school bijvoorbeeld niet helpt om het risico op zelfmoordgedachten te verlagen.
Verschillende soorten schermgebruik, verschillende risico’s
Het onderzoek laat zien dat social media en telefoons vooral samenhangen met interne klachten zoals angst en depressie, terwijl videogames soms ook extern gedrag zoals agressie beïnvloeden.
„Ouders moeten vooral letten op hoe hun kinderen, en vooral hun tieners, schermen gebruiken, niet alleen hoeveel”, adviseert co-auteur Dr. Yuan Meng. „Als verslavend gedrag wordt ontdekt, kan professionele hulp nodig zijn.”
Daarvoor kan wel al worden geprobeerd te minderen met schermen. Metro schreef daar al eerder over. Stel bijvoorbeeld tijdslimieten in of plan bewust telefoon-vrije momenten in.
Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).
Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met de MIND Hulplijn.
