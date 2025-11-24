Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verslavend gebruik van schermen verdubbelt risico op zelfmoordgedachten bij tieners

Tieners die verslavend gedrag vertonen bij social media, mobiele telefoons of videogames, lopen ongeveer twee keer meer kans op zelfmoordgedachten en pogingen, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook symptomen van angst, depressie, agressie of gedragsproblemen komen vaker voor.

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA, keek, in tegenstelling tot eerdere studies, niet alleen naar de totale schermtijd, maar naar het verslavend gebruik over langere tijd.

Verslaving, niet tijdsduur, is bepalend

Tieners die het gevoel hebben dat ze hun apparaat niet kunnen neerleggen, zich slecht voelen als ze geen scherm gebruiken, of het gebruiken om problemen te vermijden, vertoonden het grootste risico. Slechts veel tijd achter een scherm doorbrengen, bijvoorbeeld op 10-jarige leeftijd, had daarentegen géén sterk verband met latere mentale gezondheidsproblemen.

„Het gesprek over telefoongebruik gaat vaak over beperken of verbieden, maar onze resultaten laten zien dat het complexer is”, zegt Dr. Yunyu Xiao, hoofdonderzoeker, over het onderzoek.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen bovendien dat simpelweg minder schermtijd op school bijvoorbeeld niet helpt om het risico op zelfmoordgedachten te verlagen.

Telefoon blijkt moeilijk weg te leggen Zeven op de tien tieners kunnen moeilijk hun telefoon wegleggen als ze bezig zijn met sociale media. Dat zochten de GGD en het RIVM eerder dit jaar uit. Dat jongeren hier moeite mee hebben, is volgens gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit deels te verklaren door de ontwikkeling van socialemedia-apps in de laatste jaren. „In apps als TikTok kun je eindeloos doorscrollen. Dankzij algoritmes krijg je berichten te zien die aansluiten bij jouw interesses. Dat is heel belonend.” Dat jongeren niet gelukkig worden van al dat scrollen, is al langer bekend. Een derde wordt er ongelukkig van, en eenzelfde percentage zou er helemaal mee willen stoppen.

Verschillende soorten schermgebruik, verschillende risico’s

Het onderzoek laat zien dat social media en telefoons vooral samenhangen met interne klachten zoals angst en depressie, terwijl videogames soms ook extern gedrag zoals agressie beïnvloeden.

„Ouders moeten vooral letten op hoe hun kinderen, en vooral hun tieners, schermen gebruiken, niet alleen hoeveel”, adviseert co-auteur Dr. Yuan Meng. „Als verslavend gedrag wordt ontdekt, kan professionele hulp nodig zijn.”

Daarvoor kan wel al worden geprobeerd te minderen met schermen. Metro schreef daar al eerder over. Stel bijvoorbeeld tijdslimieten in of plan bewust telefoon-vrije momenten in.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met de MIND Hulplijn.

