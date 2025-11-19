Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: mensen die meertalig zijn, ervaren opvallend gezondheidsvoordeel

Het spreken van meerdere talen is niet alleen heel handig, het blijkt ook nog eens een groot gezondheidsvoordeel te hebben. Nieuw onderzoek laat zien dat de hersenen van mensen die meertalig zijn minder snel verouderen.

Dat meertalig zijn een positief effect kan hebben op je hersenen, kwam eerder ook al naar voren in andere studies. Het probleem was alleen dat veel van deze onderzoeken gebaseerd waren op mensen die al gezondheidsklachten hadden, waardoor niet duidelijk was in hoeverre de bevindingen ook gelden voor gezonde volwassenen.

Biologische leeftijd vs daadwerkelijke leeftijd

Om dit probleem te ondervangen gebruikten de onderzoekers een nieuw computermodel om de Biobehavioral Age Gap (BAG) van 86.149 gezonde Europeanen met een leeftijd tussen 51 en 90 jaar te berekenen. BAG is het verschil tussen iemands biologische leeftijd – berekend op basis van gezondheids- en leefstijlfactoren – en de daadwerkelijke leeftijd.

Dit model weegt zowel positieve factoren (zoals cognitieve vaardigheden, beweging en opleidingsniveau) als negatieve factoren (zoals hartproblemen, vrouw zijn en zintuiglijke beperkingen) mee. Een BAG boven nul betekent dat iemand biologisch sneller veroudert dan je op basis van de kalenderleeftijd zou verwachten. Een negatieve BAG wijst juist op vertraagde veroudering.

Meertalig zijn zorgt voor jonger brein

En wat blijkt? Meertalig zijn houdt je brein lekker jong. Bij de mensen die maar één taal spreken, werd namelijk geconstateerd dat ze twee keer zoveel kans hadden om sneller te verouderen dan meertaligen. Volgens onderzoekers is dit waarschijnlijk te verklaren door het feit dat je voortdurende mentale inspanning moet leveren om meerdere talen actief en passief bij te houden. Je zet je brein dus eigenlijk continu aan het werk. En hoe meer talen je kent, hoe beter: de vertraagde veroudering van het brein bleek namelijk alleen maar te worden versterkt naarmate iemand meer talen spreekt.

De onderzoekers hopen dan ook dat beleidmakers meertalig zijn niet alleen maar zien als een ‘nuttige communicatieve vaardigheid’, maar ook als een eenvoudige en toegankelijke manier om je brein gezond te houden.

