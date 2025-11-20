Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Sporten tegen dementie? Vanaf deze leeftijd heeft dat volgens onderzoekers nog zin

Dat een gezonde levensstijl belangrijk is in het voorkomen van dementie, is al langer bekend. Vooral voldoende beweging is hierbij belangrijk. Maar wanneer moet je hier eigenlijk mee beginnen om echt effect te hebben? Onderzoekers van de Boston University hebben dit uitgezocht en komen met het verlossende antwoord.

En wat blijkt? Het is nooit te laat om nog te beginnen. Als je vanaf je 40ste regelmatig beweegt/sport kun je het risico op dementie aanzienlijk verkleinen.

Onderzoek over dementie

Voor de studie werden de gegevens bestudeerd van 4354 volwassenen die nakomelingen waren van deelnemers aan de Framingham Heart Study. Dit is een langlopende studie naar de risicofactoren van hart- en vaatziekten, waarvoor maar liefst drie generaties van de deelnemers werden gevolgd.

De onderzoekers van de Boston University wilden zien hoeveel lichaamsbeweging mensen in verschillende levensfasen deden en of dit uiteindelijk hun risico op dementie beïnvloedde. De proefpersonen – van wie niemand dementie had – werden verdeeld in drie groepen: 1526 jongvolwassenen met een gemiddelde leeftijd van rond de 37 jaar; 1943 volwassenen van middelbare leeftijd met een gemiddelde leeftijd van rond de 54 jaar; en 885 volwassenen op latere leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 71 jaar.

Beweging op jonge leeftijd heeft geen invloed

Om erachter te komen of lichaamsbeweging het risico op dementie kan beïnvloeden, keken de onderzoekers of deelnemers de ziekte hadden ontwikkeld na een bepaalde follow-up periode. Deze periode varieerde per groep: de jonge volwassenen werden na 37 jaar gevolgd, de volwassenen op middelbare leeftijd na 25 jaar en de groep op latere leeftijd na 14 jaar.

Tijdens het onderzoek ontwikkelden 567 mensen dementie, waarvan 369 als de ziekte van Alzheimer werden gecategoriseerd. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Op basis van de gegevens concludeerden de wetenschappers dat er geen verband was tussen hoe actief mensen waren in de vroege volwassenheid en hun risico op dementie later.

Beweging op latere leeftijd wél effectief tegen dementie

Opvallend genoeg bleek beweging op middelbare en oudere leeftijd wél voor een lager risico op dementie te zorgen. Mensen die op middelbare leeftijd het meest actief waren, hadden een ongeveer 41 procent lager risico op dementie, vergeleken met de minst actieve groep. De mensen die op latere leeftijd het meest actief waren, hadden een ongeveer 45 procent lager risico op dementie, vergeleken met de minst actieve groep. En hiervoor hoef je niet eens intensief te sporen: dagelijks een grote wandeling maken kan ook al een groot verschil maken.

„Deze bevindingen kunnen helpen bij toekomstige strategieën om dementie te vertragen of te voorkomen, door de juiste timing en maatregelen voor gezondheid te richten op de belangrijkste fases van het volwassen leven”, aldus hoofdonderzoeker Dr. Hwang.

Wist je trouwens dat het luisteren naar muziek ook de kans op dementie kan verkleinen? Hier lees je hoe dat precies zit.

