Deze mentale aandoeningen kunnen de kans op het krijgen van alzheimer op jonge leeftijd verhogen

Alzheimer is een ziekte die vaak geassocieerd wordt met ouderdom, maar helaas is het ook een ziekte die jonge(re) mensen kan treffen. Erfelijke aanleg speelt hierbij een grote rol, maar wetenschappers hebben nu nóg een belangrijke risicofactor ontdekt.

Mensen die kampen met mentale aandoeningen zoals depressie, angst of PTSS blijken ook meer kans te hebben op het ontwikkelen van vroegtijdige alzheimer. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Californië hebben mensen met één of meerdere van deze psychische aandoeningen een grotere kans om de ziekte op jongere leeftijd te ontwikkelen.

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoek werden de medische dossiers van 1500 alzheimerpatiënten beoordeeld. De helft van de groep had al op jongere leeftijd (onder de 65 jaar) dementie en de andere helft pas op latere leeftijd. De deelnemers werden verdeeld in zeven categorieën: degenen met een onbekend begin van psychiatrische symptomen, degenen met een begin van psychiatrische symptomen na de eerste cognitieve symptomen en degenen die psychische symptomen hadden ervaren 0-10 jaar, 11-20 jaar, 21-30 jaar, 31-40 jaar en meer dan 40 jaar vóór de symptomen van alzheimer.

Iets meer dan 43 procent van de patiënten had een voorgeschiedenis van depressie, 32,3 procent van de patiënten had een angststoornis, 1,2 procent van de patiënten had een bipolaire stoornis, 1 procent had PTSS en slechts 0,4 procent had een voorgeschiedenis van schizofrenie. Bij de patiënten met vroeg opgetredende alzheimer, werden aanzienlijk hogere percentages van depressies en angst waargenomen. Bijna 50 procent van die patiënten had een voorgeschiedenis van depressie. Deze patiënten kregen gemiddeld twee jaar eerder alzheimer dan patiënten zonder de stemmingsstoornis.

Hoe meer mentale aandoeningen, hoe vroeger alzheimer

De patiënten met een voorgeschiedenis van angst hadden vaak al drie jaar eerder last van cognitieve symptomen en patiënten met een voorgeschiedenis van PTSS waren gemiddeld 6,8 jaar jonger bij het begin van de alzheimersymptomen. Gemiddeld waren patiënten met depressie, angst of PTSS dus tussen de 2,2 en 6,8 jaar jonger bij het begin van de symptomen van alzheimer, vergeleken met patiënten zonder deze aandoeningen. Bij mensen bij wie meerdere van deze aandoeningen voorkwamen, was de prognose nog slechter. Zij waren gemiddeld 8 jaar jonger bij het begin van de eerste alzheimersymptomen.

Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen erg belangrijk, maar moet er tegelijkertijd ook rekening worden gehouden met het feit dat de generatieverschillen tussen de deelnemers en de diagnostische labels voor psychische aandoeningen gebaseerd waren op de medische voorgeschiedenis en dit dus niet kan bewijzen dat de aandoeningen direct verantwoordelijk waren voor het vroeg optreden van de symptomen.

Verband tussen psychische aandoeningen en alzheimer

„Deze bevindingen suggereren dat psychiatrische aandoeningen een specifieke bijdrage leveren aan de vatbaarheid voor alzheimer, wat het belang onderstreept van gedetailleerde beoordelingen van psychiatrische symptomen bij mensen met een neurodegeneratieve ziekte”, zo schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Alzheimer’s & Dementia. „Er is een epidemie van depressie, sociaal isolement en slechte geestelijke gezondheid onder ouderen, en daarom is het belangrijk om beter te begrijpen hoe psychische aandoeningen samenhangen met de ziekte van Alzheimer.”

Meer weten over wetenschappelijk bewezen risicofactoren, remmers en vroege signalen als het gaat om dementie? Je leest het hier.

