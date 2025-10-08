Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwencirkels zijn steeds populairder, wat is het en is het niet zweverig?

Vrouwencirkels worden steeds populairder. Is het zweverig, of juist broodnodig in een individualistische tijd? Wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo’n bijeenkomst? Waarom voelen steeds meer vrouwen zich erdoor aangetrokken? Metro spreekt met Barbara Schriek, die vrouwencirkels organiseert en begeleidt.

Yoga of mindfulness wordt inmiddels niet meer gezien als spiritueel of zweverig. Veel sportscholen bieden yoga aan, in verschillende vormen. Waar yoga inmiddels mainstream is, zijn vrouwencirkels toch relatief onbekend. Toch weten steeds meer vrouwen hun weg daarnaar te vinden.

Dat is geen theekransje of zweverige bijeenkomst, maar een plek waar vrouwen in alle rust hun verhaal kunnen doen, zonder oordeel of advies. Facilitator Barbara Schriek zag in haar yogastudio hoe groot de behoefte daaraan is. „Het bijzondere is dat vrouwen die elkaar niet kennen, toch iets gemeenschappelijks blijken te hebben. Dat gevoel van verbinding werkt enorm helend.”

Trainingen

Schriek begon in 2018 met het organiseren van vrouwencirkels in haar yogastudio. Inmiddels geeft ze ook trainingen, zodat vrouwen zelf vrouwencirkels kunnen geven. „Het begon eigenlijk vrij klein. Ik had een eigen pand en dacht: laat ik eens een cirkel proberen. Dat bleek zó bijzonder, dat ik me er verder in ben gaan verdiepen. Ik heb allerlei trainingen gevolgd in spaceholding en rituelen. Het is niet zomaar: we gaan in een kring zitten en theedrinken. Er gebeurt veel meer.”

Iedereen is gelijk in de vrouwencirkel

De essentie van een vrouwencirkel is simpel: vrouwen komen bij elkaar, zitten letterlijk in een kring en luisteren naar elkaars verhalen. „Iedereen is gelijk in de cirkel”, zegt Schriek. „Iemand vertelt iets en de anderen luisteren, zonder advies te geven of oplossingen aan te dragen. Dat is heel anders dan bij vriendinnen. Die willen je troosten of goedbedoelde raad geven, terwijl je daar vaak helemaal niet op zit te wachten.”

De bijeenkomst wordt geleid door een zogenaamde spaceholder. Die bewaakt de sfeer en veiligheid, zodat iedereen vrijuit kan spreken. „Je merkt dat vrouwen zich daardoor gedragen voelen. Er ontstaat vanzelf een soort rode draad tussen de verhalen, hoe verschillend de deelnemers ook zijn. Alleen al het besef ‘ik ben niet alleen’, lucht enorm op.”

Rituelen en thema’s

Elke vrouwencirkel kent haar eigen vorm. Soms worden de vier windrichtingen aangeroepen of spirits bedankt; soms is de aanpak juist nuchter en aards. „De spaceholder opent meestal met een thema”, legt Schriek uit. „Iedere deelnemer kan daarop reageren en haar eigen ‘rugzakje’ delen. Het is geen therapie, maar het heeft vaak wel een diepgaand effect.”

Vrouwen van allerlei leeftijden en achtergronden doen mee: van ondernemers die hun hart willen luchten tot moeders die zorgen delen over hun kinderen. Ook nuchtere deelnemers die niet zoveel met spiritualiteit hebben, zijn welkom. „Sommigen moeten eerst even een drempel over”, zegt Schriek. „Dan bel ik van tevoren om te horen wat hun verwachtingen zijn. Als mensen het eenmaal ervaren hebben, zijn ze vaak verrast door hoe natuurlijk het voelt.”

Waarom zijn vrouwencirkels zo populair?

Schriek merkt dat de belangstelling voor zo’n cirkel de laatste jaren sterk is gegroeid. „We leven in een tijd waarin mensen individualistisch zijn geworden. Tijdens corona mochten we elkaar niet aanraken of bij elkaar in de buurt komen. Veel van die angst is blijven hangen. En nu, met de opkomst van AI en technologie, voelen veel vrouwen dat ze echte verbinding missen. Uiteindelijk zijn we kuddedieren: we hebben die nabijheid gewoon nodig.”

Een vrouwencirkel biedt een laagdrempelige manier om die verbinding te herstellen. „Het is goedkoper dan een avond uit eten gaan en is vaak veel betekenisvoller”, zegt Schriek. De impact is soms groot: vrouwen voelen zich minder alleen, durven zich meer te uiten en merken dat hun relaties thuis verbeteren. „Als je nooit de ruimte hebt (gehad) om je uit te spreken, ga je dingen opkroppen. En dat komt er uiteindelijk uit bij de mensen van wie je het meest houdt. In een cirkel kun je dat ontladen.”

Hoe vind je een vrouwencirkel bij jou in de buurt?

De bijeenkomsten kunnen fysiek of online plaatsvinden. Via platforms zoals Hipsy kunnen geïnteresseerden cirkels in hun regio vinden. „Mijn advies is: volg niet zomaar de eerste de beste vrouwencirkel, maar voel goed bij wie je je prettig voelt”, zegt Schriek. „De energie van degene die het begeleidt, bepaalt voor een groot deel de ervaring.”

Het belangrijkste is dat de facilitator zelf stevig in haar schoenen staat en ook aan haar eigen stukken heeft gewerkt. „Want als iemand tijdens een cirkel iets emotioneels ervaart, moet je dat kunnen dragen.”

Voor Schriek persoonlijk betekende het werk een ommekeer. „Ik vond vrouwen in het begin best spannend. In groepen konden ze hard zijn naar elkaar. Maar toen ik zelf deelnam aan een vrouwencirkel, voelde ik voor het eerst dat ik mijn verhaal kon doen zonder oordeel. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik vrouwen veel meer ben gaan waarderen en diepere verbindingen heb kunnen aangaan.”

